Štrajkovi i nedostatak osoblja primoravaju avio kompanije da otkazuju letove

Štrajkovi i nedostatak osoblja primoravaju avio-kompanije da otkazuju hiljade letova i tako izazivaju višesatna čekanja na glavnim aerodromima, čime ugrožavaju prvo potencijalno uspešno leto nakon zatvaranja zbog kovida.

To je dovelo do gašenja radnih mesta i smanjenja plata, pa osoblje zaposleno u avio-industriji od pilota do rukovaoca prtljagom traži da im se značajno povećaju plate i poboljšaju uslovi rada, prenosi Rojters.

(Tanjug)

