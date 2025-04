Supernatural festival 2025. pomera se za kasniji termin

Ekološki festival Supernatural koji je trebalo da se, nakon sedam godina pauze, održi 27. aprila kod Hajdučke česme u beogradskoj šumi Košutnjak, pomera se za kasniji datum tokom ove godine, usled nestabilne vremenske prognoze, saopštilo je danas Udruženje građana Supernatural, organizator festivala.

O novom datumu javnost će biti blagovremeno obaveštena, navedeno je u saopštenju.

Ovogodišnje izdanje festivala treba da se održi pod sloganom „Return of Supernatural – Planet of the Plants“, i da okupi ekološke aktiviste, naučnike, ljubitelje prirode i muzičare kako bi zajedno proslavili Dan planete Zemlje, 22. april, na edukativan i zabavan način.

U Košutnjaku bi trebalo da se, 18 godina nakon prvog festivala, okupe najbolji narodni travari i poznavaoci bilja, ekološki osvešćene kompanije, a sve uz muzički program.

Supernatural festival pokrenut je 2007. godine kako bi se proslavio Dan planete Zemlje i uticalo pozitivno na razvoj ekološke svesti.

(Beta)

