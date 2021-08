Suša „obrala“ do 70 posto prinosa kukuruza u BiH

BANJALUKA/SARAJEVO – Paklene temperature i suša uticale su na useve kukuruza u BiH i očekuje se da će prinos biti i do 70 odsto manji nego lani, ističu poljoprivrednici iz BiH, koji ne očekuju veći spas od najavljene kiše.

Savo Bakajlić, predsednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, kaže da je trenutna faza nalivanja zrna, ali da veliki problem pravi suša.

„Nenormalno visoke temperature uticale su, pogotovo na zemljištu ispod kojeg je pesak, na to da je 80 odsto useva izgorelo“, rekao je Bakajlić za „Nezavisne“.

Dodaje da je u Semberiji kukuruz zasejan na 18.000 hektara, ali da će ove godine prinosi biti manji za 60 odsto.

Prema njegovim rečima, iako su ovih dana meteorolozi najavili promenu vremena i padavine, to neće uticati da se kukuruz oporavi.

Ističe da će ono malo poljoprivrednika što je ostalo, u narednom periodu, zbog nedovoljno žitarica, rasprodati stoku i čekati neko bolje vreme.

Nedžad Bićo, predsednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, potvrđuje da je stanje sa usevima katastrofalno.

„Biće 50 do 60 odsto manje prinosa. Što je još gore, suša će uzrokovati da i to malo prinosa bude lošeg kvaliteta“, rekao je on za banjalučki list.

Očekuje da će cene žita verovatno drastišno rasti, a sve, kako ističe, zavisi od svetskog tržišta i berze.

(Tanjug)

