Sutra otvaranje još 7,7km obilaznice od Ostružnice do Orlova

BEOGRAD – Završeni su radovi na izgradnji autoputa na obilaznici oko Beograda od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo i ta deonica u dužini od 7,7 kilometara sutra će biti puštena u saobraćaj.

Tzv. sektor 4 obilaznice oko Beograda otvoriće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sektor 4 obuhvatio je radove na izgradnji leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača, u dužini od 7,7 km, gde je izgrađena nedostajuća leva traka auto-puta, dva tunela: Lipak i Železnik, kao i tri mosta: most br. 9, 10 i 11, kao i preostali radovi na petlji Orlovača, rečeno je Tanjugu u Putevima Srbije.

Ekipa Tanjuga obišla je novoizgrađenu deonicu, na kojoj se obavljaju poslednje pripreme pred otvaranje.

Preostaje da se završi gradnja druge trake autoputa od Orlovače do tunela Straževica i da se završi izgradnja obe trake autoputa od Straževice do Bubanj Potoka.

U okviru Sektora 4, od Ostružnice do Orlovače, izgrađen je tunel Lipak (leva cev) u dužini od 600 metara i tunel Železnik (leva cev) od 699 metara.

Takođe, izgrađeni su: most 9 od 433 metra, most 10 422 metra i most 11 od 116 metara.

Postavljeni su i zidovi za zaštitu od buke u dužini većoj od pola kilometra.

Završena je kompletna izgradnja petlje Orlovača sa pristupnim rampama, kao i petlja Petlovo Brdo sa po dve odvojene kolovozne trake, od Metroa do petlje Orlovača, uključujući i most 24, iznad starog kružnog puta od Rakovice do Železnika.

Kada je reč o Sektoru B5, od petlje Orlovača od tunela Straževica u toku su radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II) uključujuci i novi tunel Straževica (leva cev).

Na Sektoru B6 u toku su radovi na izgradnji punog profila autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok.

Inače, cela deonica od mosta na Savi kod Ostružnice do Bubanj Potoka duga je 20,4 kilometara sa pristupnim saobraćajnicama.

Vrednost projekta je 227 miliona evra, a radovi se finansiraju 85 odsto iz zajma Eksim banke Kine i 15 odsto iz budžeta Srbije.

Izvođač radova je kineska kompanija „Power Construction Corporation of Ćina“, a podizvođač azerbejdžanski AzVirt i domaće firme.

Završetkom radova do Bubanj Potoka biće kompletirano oko 47 kilometara autoputa od Batajnice do Bubanj Potoka.

Ranije je izgrađena obilaznica od Batajnice do Dobanovaca i Ostružnice, sa novim mostom na Savi koji je izgrađen pored starog ostružničkog mosta.

Planirana je i izgradnja nastavka obilaznice od Bubanj Potoka do Pančeva, kada bi cela obilaznica bila duga oko 69 kilometara.

Tako bi se kompletirao ceo saobraćajni prsten oko Beograda, čime bi se potpuno izmestio teretni saobraćaj iz grada.

Beogadska obilaznica je jedan od najznačajnijih projekata, čija je gradnja počela pre više od 30 godina.

(Tanjug)

