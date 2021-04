Sve spremno za početak gradnje Fruškogorskog koridora

NOVI SAD – Fruškogorski koridor, koji će sutra početi da se gradi, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za čitavih 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini, izjavio je za Tanjug predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Poručio je da je sve spremno za početak realizacije projekta na koji se dugo čekalo.

Radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora počeće sutra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Fruškogorski koridor predstavljaće autoput od 47,7 km, sa četiri trake od po 3,5 metra, ali bez zaustavnih traka i ta saobraćajnica će spajati autoputeve ka Šidu i Subotici, a imaće i najduži tunel u Srbiji, poručio je Mirović.

Kaže da će kroz Frušku goru biti probijen tunel od 3,5 kilometra, kao i da će biti sagrađen nov most preko Dunava od 1,8 km, koji će spajati Petrovaradin u Sremu i Kovilj u Bačkoj.

U izjavi za Tanjug Mirović je naglasio da je građevinska dozvola već izdata Koridorima Srbije, a početak radova je najvaljen za 1. maj.

„Ovo je izuzetno važna stvar za sve. Ruma dobija deo autoputa i novu industrijsku zonu. Irig dobija to da više nijedan jedini šleper neće prolaziti kroz to mesto. Fruška gora dobija dva tunela u dužini od tri i po kilometra, što znači da će se štiti i ambijent Fruške gore i da preko Iriškog venca više neće ići teretna motorna vozila“, naveo je Mirović.

Poručio je da će po završetku radova Petrovaradin dobiti obilaznicu, Sremski Karlovci ujedno i izlaz na autoput Beograd – Novi Sad, a žitelji sresmke strane Novog Sada bolju konekciju sa samim gradom zbog izgradnje novog mosta koji će se graditi na pravcu Bulevara Evrope.

Kako kaže, izgradnja ovog koridora je jedan od najvećih projekata u istoriji Srema i južnog dela Bačke, a kao dodatne benefite, Mirović navodi bolje povezivanje teretnog saobraćaja sa Hrvatskom i Republikom Srpskom.

„Mnogo toga će se otvoriti, poput šanse za izgradnju dodatne dve velike industrijske zone u Rumi do kojih će Novosađani stizati brzo i bez semafora, a te industrijske zone predstavljaće mnogima i šansu za zaposlenje“, naveo je Mirović.

Fruškogorski koridor skratiće put i od Novog Sada do beogradskog aerodroma.

„Kada sa Limana krenete ka Surčinu, danas se vozite gotovo 100 kilometara, a po izgradnji Fruškogorskog koridora će se od Limana 4, novim mostom, preko trase sa Bulevara Evrope, Paragova i dveju tunelskih cevi od tri i po kilometra, dolaziti za nekih dvadesetak minuta do naplatne rampe Ruma na autoput Beograd-Zagreb i odatle će biti još tridesetak kilometara do beogradskog aerodroma“, naveo je Mirović.

Istakao je da ima poverenja u kinseku kompaniju CRBC koja realizuje ovaj projekat, čija je vrednosti veća od 650 miliona evra.

Od Mirovića stiže i ocena da bi čitav posao trebalo da bude gotov u naredne tri godine, pošto se radi, kako navodi, o elitnoj kineskoj kompaniji koja već gradi autoput od Preljine do Požege, kao i autoput u Crnoj Gori.

On je podsetio i da, prema dogovorenom, bar 49 odsto posla od ukupne vrednosti mora da pripadne domaćim građevinskim kompanijama, što je, kako ističe Mirović, jasan signal da će deo novca ući u domaću privredu.

Da će izgradnja Fruškogorskog koridora, ali i čitave celine brzog puta od Novog Sada do Loznice doneti novu perspektivu svima žiteljima Podrinja, Mačve, Srema i južnog dela Bačke, uveren je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On navodi za Tanjug da putujući iz svog grada do Šapca vožnja traje više od sat vremena, te da je u svakom selu na tom putu ogromna saobraćajna gužva.

„Ima mnogo kamiona na putu, što je svakako dobar znak, ali je veoma veliko opterećenje i pritisak na ta sremska sela – i na Jarak, Hrtkovce i na Platičevo. A užasan pritisak trpi i Irig. Ta investicija, a ja ne govorim samo o investiciji Fruškogorskog koridora koja je nama najinteresantnija, već o čitavoj toj saobraćajnoj trasi od Novog Sada ili gledano od jugozapada, od Loznice, Jadarskog dela, Podrinja, pa onda preko Šapca, kroz Srem do Bačke, od neprocenjivog značaja za taj deo naše države“, kazao je Vučević.

Istakao je da će se novim putem ostvariti mogućnost mnogo brže saobraćajne komunikacije i stvoriti uslovi za mnogo bezbednije putovanje.

On je poručio da će radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora otpočeti 1. maja, ali je napomenuo da su pripreme već u toku, što se, prema njegovim rečima, već može i oučiti prilikom penjanja na Iriški venac iz pravca Novog Sada.

„Krećemo sa novosadske strane, i to je fantastična vest za sve nas, samim tim i za Novi Sad. To će biti sjajna vest i za Petrovaradin“, naveo je Vučević, ukazujući na značaj izmeštanja teretnog saobraćaja van naseljenog dela Petrovaradina.

On je podsetio da će završetak Fruškogorskog koridora ujedno označiti i izmeštanje velikog dela teretnog saobraćaja i van samog Novog Sada, istakvši da se ubrzavaju i investicije u vezi sa izgradnjom mosta u nastavku Bulevara Evrope, ali uz napomenu da će i Petrovaradin, uz obilaznicu, dobiti i most koji će ga spojiti sa bačkom stranom.

„Taj most kao deo Fruškogorskog koridora treba da počne da se gradi na jesen. Sama činjenica da će Petrovaradin dobiti obilaznicu stvara i dalju razvojnu šansu grada“, poručio je Vučević.

Pozvao je sve Novosađane da u narednim danim izbegavaju odlaske na Frušku goru preko Iriškog venca, pošto građevinske kompanije na tom putnom pravcu uveliko pripremaju teren za početak probijanja tunela, najdužeg u Srbiji, a koji će se nalaziti tačno između dva pravca koji se koriste za penjanje, odnosno spuštanje sa Iriškog venca.

Podsećanja radi, Fruškogorski koridor povezivaće Novi Sad, Irig i Rumu i nastavljaće se na autoput Ruma – Šabac, dok bi taj put do 2024. godine trebao da dobije i nastavak u vidu brze saobraćajnice Šabac – Loznica.

Ugovor o projektovanju i izgradnji Fruškogorskog koridora u Predsedništvu Srbije potpisali su 6. oktobra 2020. predstavnici vlade i kompanije CRBC, a u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i ambasadorke Kine u Srbiji u Čen Bo.

