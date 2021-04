Svetski ekonomski forum: Digitalizacija u SRB pametan potez

BEOGRAD – Svetski ekonomski forum (WEF) objavio je video prilog o Srbiji, odnosno o procesu digitalizacije u našoj zemlji, ističući da je taj pametan potez omogućio Srbiji da uštedi 180 miliona stranica papira.

U videu-klipu koji je objavljen na Tviter nalogu Svetskog ekonomskog foruma, navodi se da je Srbija prešla na e-upravu 2017. godine, od kada građani mogu da pristupe uslugama javnih institucija onlajn.

Ova promena, kako se navodi, dovela je do velikog pada upotrebe papira. Do danas, Vlada je uspela da sačuva 180 miliona stranica papira A4 formata, navodi Svetski ekonomski forum.

„Ako to prevedete na drveće, struju i vodu što je potrebno da se proizvode taj papir, to bi značilo da smo od juna 2017. godine do danas uspeli da sačuvamo 900 tona papira, što je 18.000 drveća, 76 miliona litara vode i više od 6.000 megavat sati električne energije“, rekla je premijerka Ana Brnabić u prilogu.

Kako je dodala, digitalizacijom uprave, vlada postaje efikasnija, transparentnija, a povećava se i poverenje građana, jer im je e-uprava dostupna 24 sata sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

Brnabić je istakla i da su javne institucije i tokom pandemije nastavile da pružaju usluge građanima neprekidno.

„Stvari za koje je pre godinu dana bilo potrebno fizičko prisustvo, kao što je upis dece u vrtiće, škole, tokom pandemije su uspele da se digitalizuju“, rekla je premijerka Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.