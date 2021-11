Svetsko bogatstvo utrostučeno, Kina ispred SAD-a

NJUJORK – Globalno bogatstvo se utrostručilo u poslednje dve decenije, u čemu je prednjačila Kina koja je pretekla SAD i zauzela prvo mesto u svetu po neto vrednosti nacionalnog bogatstva.

To je jedan od zaključaka iz novog izveštaja istraživačkog ogranka konsultantke kuće Mekinsi, koja je analizirala nacionalne bilanse deset zemalja koje učestvuju sa više od 60 posto u svetskim prihodima, prenosi agencija „Bumberg“.

Neto bogatstvo širom sveta poraslo je na 514 biliona dolara u 2020. sa 156 biliona dolara u 2000, prema ovoj studiji. Kina je u tom povećanju učestvovala sa skoro jednom trećinom. Njeno bogatstvo je skočilo na 120 biliona dolara sa samo sedam biliona koliko je iznosilo 2000-te, godinu dana uoči njenog pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji koje ubrzalo njen ekonomski uspon.

„Sada smo bogatiji nego što smo ikada bili“, kaže Jan Miške, partner Mekinsi Global Instituta u Cirihu.

Neto bogatstvo SAD-a se u istom periodu više nego udvostručilo dostižući 90 biliona dolara, a sporiji rast od kineskog se pripisuje prigušenijem povećanju cena na američkom tržištu nekretnina.

U obe zemlje, koje predstavljaju najveće svetske ekonomije, više od dve trećine bogatstva drži 10 odsto njihovih najbogatijih domaćinstava, pri čemu njihov udeo i dalje raste, navodi se u izveštaju.

Prema računici Mekinsija, 68 procenata globalnog neto bogatstva se čuva u nekretninama, a ostatak u imovini kao što su infrastruktura, mašine i oprema i, u mnogo manjoj meri, u takozvanim nematerijalnim dobrima poput intelektualne svojine i patenata.

Finansijska imovina, poput korporativnih obveznica, ne ulazi u računicu globalnog bogatstva jer je suštinski neutrališu obaveze.

Nagli rast svetskog neto bogatstva u poslednje dve decenije nadmašio je povećanje globalnog bruto domaćeg proizvoda, ističe se u studiji i dodaje da je tome doprineo skok cena nekretnina izazvano padom kamatnih stopa. Istraživanjem je utvrđeno da su cene nepokretnosti za skoro 50 posto iznad njihovog dugoročnog proseka u odnosu na prihode. To dovodi u pitanje održivosti buma bogatstva.

„Rast neto bogatstva putem povećanja cena koje je iznad inflacije, upitan je sa više aspekata. On ide ‘ruku pod ruku’ sa svim vrstama neželjenih efekata“, kaže Miške.

Uzlet cena nekretnina može dovesti do toga da kupovina stana postane nedostupna velikom broju ljudi, što povećava rizik od finansijske krize poput one koja je pogodila SAD 2008. godine, kada je došlo do pucanja nekretninskog balona.

Kina bi potencijalno mogla da se suoči sa sličnim problemom zbog dugova investitora kao što je Evergrande Grupa, ocenjuje Mekinsi.

Idealno rešenje bi bilo da se svetsko bogatstvo usmeri na produktivnije investicije koje povećavaju globalni BDP, navodi se u izveštaju. Nasuprot tome, upozorava se na scenario iz noćne more – da kolaps cena nekretnina zbriše čak jednu trećinu globalnog bogatstva, kako bi njegov iznos odgovarao svetskim prihodima, prenosi „Blumberg“.

(Tanjug)

