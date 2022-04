Tabakovic: Inflacija u Srbiji medu najmanjima, mali rast rata

BEOGRAD – Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je jutros da se Srbija sa inflacijom od 9,1 odsto nalazi na začelju Evrope i da rate stambenih dinarskih kredita mogu da porastu između 45 i 250 dinara, zavisno od iznosa i dužine otplate kredita, i ne očekuje ni nagla povećanja rata za kredite u evrima.

Tabaković je gostujući na RTS-u rekla da nam je, kada je reč o inflaciji, slična Mađarska, dok Litvanija, Poljska, Češka imaju dvocifrenu inflaciju.

„Ovakva inflacija nije sreća i slučajnost već rezultat rada. Mi smo odbrambene mehanizne gradili kada je to bilo moguće, pa je od 2017. do 2019. Srbija kupila pet milijardi evra, što je bilo dovoljno da i u pandemiji prodamo 1,1 milijadu i zadržimo stabilnost, a 2021. smo ponovo kupovali“, rekla je Tabaković.

Kazala je da kada su se spojile tri krize, nezavršena pandemija, energetska kriza i rat u Ukrajini, Srbija je imala čime da održi relativnu stabilnost kursa.

Guverner NBS je istakla da je samo u martu na odbranu dinara potrošeno milijardu i 160 miliona evra.

„Nasledila sam neto rezerve 5,5 milijardi i iako smo u martu najviše intervenisali, mi i dalje imamo devizne neto rezerve 11,6 milijardi, više nego dvostruko nego što sam nasledila, što je 14,3 milijarde bruto“, objasnila je Tavaković.

Napomenula je da je Srbija imala sedam godina niske, stabilne inflacije i devet godina stabilnog kursa, ali da nije lako predvideti šta će se dalje dešavati.

Ukazala je da građani osećaju „uvezenu inflaciju“, ali da NBS može da garantuje stabilnost i savetovala građanima da ne bi trebalo da kupuju evre.

„Građani bi trebalo da štede u dinarima, jer je to ekonomska računica, a sve računice koje mi dajemo to pokazuju“, napomenula je Tabaković.

Podsetila je da, dok su cene energenata svuda rasle, negde čak i preko 40 posto, u Srbiji su cene najmanje povećane.

Govoreći o zamrzavanju cena nekih osnovnih životnih namirnica, guverner NBS je rekla da je cilj ove mere briga o ljudima i da se najugroženijima omogući da mogu da kupe osnovne namirnice.

„Proizvođači se žale da gube na tim namirnicama. Međutim, ne mogu da kažu da gube, jer će oni to nadomeste na drugim proizvodima“, rekla je Tabaković.

(Tanjug)

