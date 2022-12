Tabakovic: Stabilnost valute nije dosla sama, ona je rezultat velikog rada

BEOGRAD – Stabilnost domaće valute koju imamo nije prirodna pojava koja je sama od sebe data, već je rezultat napornog I koordinisanog rada Narodne banke Srbije, Vlade Srbije I ostalih drzavnih institucija, izjavila je danas guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

“Uzalud se trudite da teret uvezene inflacije koja čini dve trecine inflacije prenesete na jednog čoveka koji je ne znam kakva vaša fascinacija”, rekla je ona u Skupštini Srbije odgovarajući na primedbe poslanika o kursu dinara I inflaciji.

Dodala je da su njihovi utisci lični a da brojevi govore da je Srbija do kraja nivembra imala 3,943 milijardi evra direktnih stranih investiicja ali da to nije kao nekada novac na primer od prodaje Maksija za šta nije plaćen porez u Srbiji.

“Od 2102. godine kada sam postala guverner Narodne banke pet godina smo otplaćivali finansisjki aranzman sa MMF-om, a ekonomski pokazatelji su bili negativni. Od 2014. smo imali aranzmane sa MMF-om ali nismo povukli nijedan dolar ili dinar, no imali smo da tako kazem overu koja mnogim investitorima sluzi kao potvda da je Srbija poželjno mesto za ulaganje” , istakla je guverner Tabaković.

Ponovila je da lični utisci nekih poslanika ne mogu pobediti činjenice da je ovo drugacija Srbija, koja ima mnoge investitore I koja je kroz krize kroz koje je prolazila, prolazila mnogo lakše lakše, jer je bila spremna za to

“Guverner koga prozivate, odnosno ja, obezbedio je pet milijardi bafera za krizu koja je dosla da bi moglo da se odgovori na nju I odrzi stabilnsost i dobra snabdevenost energentima. Ja I danas drzim telefon i kupujem evre da bih obezbedila stabilnost a neto efekat te stabilnsoti u 2022. godini je preko 500 miliona evra vise kupljenih nego ulozenih u stabilnost evra o kome govorite”, istakla je Tabaković.

Dodala je da niko u Srbiji nije menjao metodologiju ni kada je reč o radnoj snazi ni merenju javnog duga, ni o BDP-u, te da će izmena metologije merenja BDP-a biti primenjena 2024.godine, ali da se metodologija merenja javnog duga neće menjati.

Pozvala je poslanike na odmerenost kada govore o galopirajućoj inflaciji i navela da sve inspekcije moraju da povedu računa da li ima ugrađivanje sa maržom i posrednika do kupca kao što je ranije rađeno sa menjačnicama.

Istakla je takođe da se usidrena inflaciona očekivanja a to je poverenje u mere ekonomske politike Vlade Srbije i Narodne banke mogu i moraju obezbediti istinitim infomacijama a ne stvaranjem panika, jer panika, kako je rekla, nije dobar saveznik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.