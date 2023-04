Tanasković: Počelo puštanje subvencija za mleko preko eAgrara

VERONA – Puštanje subvencija za mleko preko eAgrara počelo je danas, izjavila je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, koja je deo delegacije sa predsednikom Srbije na sajmu vina u Veroni.

„Sa današnjim danom kreće subvencija za mleko za prvi kvartal i trajaće do 18.aprila. Mislim da je to jako bitna stvar, to je prva subvencija koju puštamo kroz eAgrar. Nadam se da će biti uspešno završena. Ona se predaje, kao i do sada preko mlekara, a mogu i poljoprivredni proizvođači sami da učestvuju“, rekla je Tanasković za Tanjug.

Ona je poželela sreću administraciji i poljoprivrednicima, i navela da se sa jučeršnjim danom prijavilo preko 220.000 poljoprivrednika.

„Ono što je najbitnije jeste da su uglavnom stočari prijavljeni, odnosno stočari koji se bave mlečnim govedarstvom prijavljeni“, istakla je ministarka poljoprivrede.

Istakla je da je danas trebala da bude puštena i subvencija po hektaru, ali je to odloženo. Navodi da stižu dobre vesti za poljoprivrednike, jer će u četvrtak na sednici Vlade biti usvojena nova uredba.

„Do sada su poljoprivrednici dobijali po hektaru sa upisom na septembar prethodne godine, mi smo to sada pomerili kako bi mogao veći opseg poljoprivrednika da dobije subvenciju. Znači svi oni koji su prijavljeni sa 31. martom, biće doneta odluka Vlade, prema kojoj će oni će moći da se prijave za subvenciju po hektaru. Ona iznosi 6.000 plus 3.000 dinara regres za gorivo, odnosno 9.000 po hektaru. To uopšte nije beznačajno“, istakla je Tanasković.

Navela da će javni poziv za tu subvenciju krenuti u petak i trajaće 40 dana, kako bi poljoprivrednici mogli da se prijave.

„Ovo je da bi bio obuhvaćen veći opseg poljoprivrednika da se ne bi zatvorila baza sa septembrom prošle godine, već da bi u duhu eAgrara to bilo sa 31.martom ove godine. To je jako bitna stvar“, rekla je ona.

Kako je istakla, Ministarstvo na čijem je čelu, uz pomoć predsednika Vučića i cele Vlade, uspelo je da dobije novi obim kojim će se pokriti što veći broj poljoprivrednika.

(Tanjug)

