Teoharis pozvao ljude da na leto provedu odmor u Grčkoj

ATINA – Grčki ministar turizma Haris Teoharis pozvao je ljude iz celog sveta da na leto provedu odmor u Grčkoj, ističući slogan te zemlje „Sve što želiš je Grčka“.

„Sad i zauvek jedino što želite je Grčka. Da vratite osmeh na usne, sa nadom da ćete vratiti svoje živote, jedina stvar koju želite je Grčka“, rekao je Teoharis u obraćanju na međunarodnom sajmu putovanja ITB Berlin 2021, koji se ove godine odvija onlajn.

On je rekao da se Grčka nada, ako epidemiološki uslovi to dozvole, da će otvoriti vrata za turizam do 14. maja.

Do tada će, kako je objasnio, biti ispitano pilot otvaranje, verovatno početkom aprila, sa zemljama EU i zemljama koje su daleko odmakle u vakcinaciji poput Izraela.

Obraćajući se potencijalnim posetiocima, Teoharis je istakao da je Grčka spremna da ih dočeka sa sveobuhvatnim protokolom za leto 2021, pod uslovom da ispune jedan od tri uslova: ili da su vakcinisani ili da imaju antitela ili negativan test na kovid-19.

(Tanjug)

