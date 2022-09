Test voznje elektricnih vozila na sajmu u Novom Sadu

NOVI SAD – Manifestacija „Dani električnih vozila“ u okviru koje će biti prikazani najsavremeniji električni i hibridni automobili koji su dostupni na našem tržištu, danas je svečano otvorena na Novosadskom sajmu.

Manifestacija „Electric vehicles days“ (EV Days) druga je po redu i tokom dva dana, koliko će trajati, organizovano je šest strucnih panela koji su posvećeni električnim i hibridnim vozilima, razvoju infrastrukture za njihovo punjenje, kao i izvoru električne energije za punjenje i proizvodnju baterija i softvera.

Neke od ključnih tema na panelima biće energetska tranzicija, pozicija električnih i hibridnih vozila na tržistu, kao i koncept pametnog grada.

Pored izlagačkog dela i panela na kojima govore stručnjaci iz oblasti energetike, svim zainteresovanim posetiocima obezbeđena je testing zona u kojoj će imati jedinstvenu priliku da isprobaju savremena eletrična vozila.

Dostupni modeli za testiranje su Mercedes EQC, Volkswagen ID.3 i Volvo xc 40 Full ćarge.

Takođe, najavljeno je i studentsko takmičenje pod nazivom „ITripple e4 ćallage“, na kom će studenti sa Fakulteta tehničkih nauka, ali i sa drugih fakulteta u regionu rešavati četiri zadatka postavljena od strane četiri kompanije, koji će na kraju biti ocenjivani i nagrađivani.

Gradonačelnik Novog Sada Milosh Vučević kazao je da je ovaj grad domaćin jer predstavlja jedan od najsnažnijih centara IT industrije u Srbiji, kao i da je vrlo konkurentan sa regionom.

„Imamo i snažan univerzitetski centar, ali mi smo i grad koji ima Naučno-tehnološki centar sa centrom za veštačku intaligenciju“, rekao je gradonačelnik Novog Sada.

On je dodao da je broj posetilaca, ižlagača, stručnjaka koji učestvuju u panelima, kao i mnogo poznatih svetskih renomiranih kompanija koje se bave proizvodnjom električnih motora impresivan.

„Za samo godinu dana uspeli smo da organizujemo dva sajma, a pogledajte koliko se promenila situacija u svetu. Prošle godine smo se okupili, nadali se i borili da izlađemo konačno iz korone, a onda je sve otišlo u nekom drugom pravcu i dobilo potpuno neku veću dramaturgiju. U kontekstu ovog sajamskog događaja vidite koliko se svet menja na polju energetske bezbednosti, energetike i tehnologije, nauke naravno i ekologije. Ovo daje zapravo organizatorima da su dobro predvideli i opredelili se da ovakva manifestacija treba gradu i državi“, rekao je Vučević.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i ambasador Češke Tomaš Kuhta, koji je iskazao veliko zadovoljstvo što se nalazi na ovakvom događaju kao ambasador zemlje koja predsedava Savetu Evropske unije.

„EU u ovom trenutku kao jedan od glavnih prioriteta ima poboljšavanje životne sredine u Evropi, kao i to da za našu decu ostavimo svet koji je čistiji, bolji i zdraviji. Jedna od stvari koje će nam pomoći je sigurno elektromobilnost, a ja nisam iznenađen što je upravo Novi Sad domačhin ovakve manifestacije jer sam upravo u ovom gradu uvek viđao nove stvari i napredak“, rekao je Kuhta.

On je dodao da su ljudi iz Novog Sada shvatili koliko je bitno biti spremniji za projekte koji već postoje u Evropi.

Vučević se osvrnuo i na proizvodnju električnih motora u Pančevu i naglasio da je ponosan na sve što se proizvodi u Srbiji.

„Oduševljen sam stvarima koje se proizvode u Pančevu, kompanija ZF proizvodi patente koji se koriste u največim automobilskim inđustrijama u svetu. To se sve pravi kod nas u državi i to nije nikakva misterija to je činjenica, a to su zaista velike stvari“, rekao je Vučević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.