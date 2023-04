Toplane u Srbiji zbog visokih temperatura uštedele prošle zime energente, povećavaju investicije

Temperature tokom protekle zime, koje su bile iznad proseka, omogućile su da većina toplana u Srbiji ušptedi energente, pa će pojedine taj novac usmeriti u nove investicije.

Direktor toplane u Subotici Djordje Roškić rekao je za Betu da će se precizni podaci o uštedama znati kada se napravi završni račun, ali da su procene da će se do kraja zimske sezone, koja će trajati do 1. maja, to preduzeće potrošiti do 50 odsto manje biomase koja se koristi kao energent.

„Ušteda biomase bi mogla da iznosi do 50 odsto ili oko 100 miliona dinara“, rekao je Roškić.

Potrošeno je, kako je rekao i manje mazuta, koji je kao rezervno gorivo, predvidjen zakonom za slučaj da bude problema u snabdevanju osnovnim energentom.

On je rekao da je tokom ove zime potrošeno oko 50 tona mazuta, a trošilo se do 3.500 tona.

Roškić je rekao da će se novac, koji je uštedjen, koristiti za rekonstrukciju vrelovoda i za izgradnju novog pogona od tri megavata na biomasu čime će se iz upotrebe potpuno izbaciti mazut.

Direktor JKP Subotička toplana Saša Petković rekao je da je potrošeno dva miliona kubnih metara gasa manje.

Toplana, kako je rekao, troši u grejnoj sezoni oko deset miliona kubnih metara, a ove zime je potrošeno osam miliona kubnih metara.

Dodao je da će se nepotrošena sredstva iskoristiti za remont koji će početi 4. maja i da nisu planirane veće investicije jer je prošle godine uradjen remont kompletnog voda.

On je rekao da je preduzeće prošle godine poslovalo pozitivno i da će i ove godine biti tako dobri finansijski rezultati, a da je to zasluga i Vlade Srbije koja je na vreme obezbedila energente.

JKP Toplana u Kraljevu je, kako je rekao direktor Aleksandar Nestorović, potrošila manje energenata ali ušteda će biti smanjena zbog poskupljenja električne energije i gasa od 1. januara.

Toplana je, prema njegovim rečima, uštedela 15 odsto gasa i mazuta, ali pošto koristi dosta električne energije deo sredstava od uštede će biti potrošen za povećane račune za struju i gas.

(Beta)

