Treba da dobijemo tumacenje EU na koga se sankcije odnose

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da pravnici tek treba da rastumače nove sankcije EU uvedene Rusiji i da li se odnose na Naftnu industriju Srbije.

Mićović podseća da je NIS u većinskom vlasništvu kompanije Gaspromnjeft, kao i da je NIS veoma značajan za snabdevanja srpskog tržišta.

„To bi mogao da bude potencijlno problem, ako bi bio zaustavljen uvoz nafte ili derivata za NIS“, rekao je Mićović.

Napomenuo je da treba imati u vidu da je NIS, ipak, srpska firma i sa sedištem u Srbiji.

„Treba pažljivo proučiti uredbu i tek treba pravnici da je rastumače, kao i da dobijemo tumačenje od EU na koga se ona odnosi“, rekao je Mićović za Prvu.

EU je uvela zabranu transakcija sa 12 ruskih kompanija u kojima država ima većinsko vlasništvo, a među kojima su i tri ruska naftna giganta.

U odluci piše da je zabranjeno direktno ili indirektno učešće u bilo kojoj transakciji sa pravnim licima u Rusiji koja su pod državnom kontrolom, u kojima država ima više od 50 odsto vlasnistva ili u kojima Rusija, njena vlada ili ruska centralna banka imaju pravo učešsća u dobiti, ili imaju sa njima značajne ekonomske odnose i na spisku kompanija kojima su uvedene finansijske sankcije nalazi se i Gaspromnjeft.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da će se posle odluke Evropskog saveta o sankcijama Rusiji kojima je obuhvaćen i Gaspromnjeft, Srbija naći u veoma komplikovanoj situaciji ako ne bude izuzeta.

„Sinoć sam upoznat sa odlukom Evropskom saveta. Šefovi vlada EU su doneli tu odluku koja je za nas čudna. Od sinoć razgovaramo i sa Evropljanima i sa nasim americkim partnerima, a od jutros i sa ruskim partnerima i ne želim da iznosim političke stavove sve dok ne analiziram odluku“, rekao je Vučić.

On je naveo da je suština u tome da su Evropljani sebi ostavili mogucnost da na svojoj teritoriji posluju sa Gaspromnjeftom, uvoze i izvoze od Rusa, ali da treće zemlje gde su preduzeća ili kompanije ili rafinerije u vlasništvu Rusa ne mogu da uvoze ili izvoze naftu.

Kada je reč o maloprodajnim cenama goriva u Srbiji, Mićović kaže da gorivo neće poskupeti ako se i u narednom periodu nastavi trend pada cene nafte, kao i da bi trebalo vršiti korekciju maloprodajnih cena naftnih derivata više puta nedeljno, a ne kao sada svakog petka.

Na pitanje da li sutra neće biti objavljene više cene goriva pošto se svakog petka usklađuju veleprodajne i maloprodajne cene i objavljuju do 15 časova, s obzirom da je na svetskim berzama pala cena nafte u odnosu na prethodnu nedelju, Mićović objašnjava da postoje tri važeća dokumenta na koja u Srbiji utiču na formiranje maloprodajne cene.

To su, dodaje, odluku o smanjenju akciza, pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene i uredba o ograničenju cena.

„Ovde nigde ne stoji da su bitne cene (evropske) BRENT nafte, već da su u pitanju kotacije referentnih derivata nafte, a to su kotacije benzina i dizela. Pet poslednjih kotacija, kako stoji u pravilniku, će biti uneto u tu formulu i videćemo šta se dešava u petak, pošto imamo još kotaciju za danas i sutra. Ipak, nećemo imati svih pet nižih kotacija. Ako nastavi ovaj trend pada, imaćemo u formuli svih pet nižih kotacija“, naveo je on.

Napominje da vlasnici pumpi ne određuju cenu već država i tržište, ali da su promene dosta brze i da je sedam, kao period za usklađivanje cena, dosta dug.

Mićović je pokazao dijagram odnosa maloprodajnih kontrlisanih cena i veleprodajnih koje se slobodno formiraju.

Kaže da su veleprodajne cene više od onih koje vlasnici pumpi mogu da praodaju.

„Mi smo ukazivali da to može da ugrozi snabdevenost tržišta. Ne možete naterati nikoga da kupi za dva dinara i proda za dinar. Sedam dana predug predlog. Kada bi se radile korekcije tri ili pet puta nedeljno, niko ne bi bio ugrožen. Kada padaju cene država bi odmah mogla da primora na niže cene, ovako mogu i sedam dana da padaju i niko neće biti primoran da ih vrati nazad. U interesu je i države i potrošača da to bude daleko češće“, naveo je on.

Mićović ističe da je na veleprodajnom tržištu konkurencija uvozno gorivo koje dolazi iz rafinerija u okruženju ili luke Konstanca i da ne mogu da ponude srpskom tržištu gorivo po nižoj ceni nego što su ti troškovi.

Dodaje da se zbog gubitaka zatvaraju male pumpe, dok veliki sistemi evidentiraju višemilionske gubitke, kao i da je to ono što može da ugrozi snabdevanje.

