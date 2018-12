Trgovinski promet Ukrajine za 25% manji zbog sankcija Rusije

KIJEV – Ukrajina će izgubiti do 25 odsto trgovinskog prometa sa Rusijom u 2019. godini zbog novih sankcija Moskve Kijevu, izjavio je direktor energetskog programa u Centru za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose pri ukrajinskoj Nacionalnoj akademiji za nauku Valentin Zemljanski.

„Mislim da ova lista sankcija stavlja tačku na trgovinske odnose između Ukrajine i Rusije u sferi industrije, a Rusija će se potpuno preorijentisati na domaću proizvodnju robe koju je ranije kupovala od Ukrajine“, rekao je Zemljanski za TV kanal „Ukrajina 112“.

To se, kako dodaje, pre svega odnosi na tehnološku robu sa visokom dodatom vrednošću.

„To je logičan kraj industrijske saradnje. To bi se dogodilo bez obzira na to da li postoji sukob između Rusije i Ukrajine“, rekao je on, dodajući da Rusija od 2003. godine aktivno sprovodi mere supstitucije uvoza.

Zemljanski je procenio da će Ukrajina sledeće godine izgubiti do milijardu dolara zbog novih restriktivnih mera.

„Procene variraju od 500 miliona do 1,0 milijarde dolara. Uzimajući u obzir da će se trgovinski promet kretati oko 4,0 milijarde dolara ove godine, to će biti drastično za ekonomiju Ukrajine ako izgubi 25 odsto naredne godine“, napominje stručnjak.

Rusija je 29. decembra zabranila uvoz više od 50 vrsta proizvoda iz Ukrajine, uključujučhi pšenicu, jestivo ulje, povrće, voće, pivo, vina, traktore, papir, turbine, nameštaj i drugu robu.

Ruski premijer Dmitrij Medvedev je tada izjavio da je reč o „recipročnoj meri kao odgovoru na sankcije koje je uvela Ukrajina“.

Ukrajinska vlada je 18. decembra produžila embargo na određene proizvode iz Rusije do 2020. godine.

(Tanjug)