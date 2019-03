Trivan: Ne mogu se isporučivati računi koji nisu dogovoreni

BEOGRAD – Za podsticaje reciklerima otpada ove godine je iz budžeta Srbije izdvojeno 2,2 milijarde dinara, a Ministarstvo za zaštitu životne sredine se zalaže da to izdvajanje bude i do 3,5 milijardi dinara, rekao je ministar Goran Trivan, a na tvrdnju Udruženja reciklera da im država duguje 1,7 milijardi dinara iz ranijih godina on je odgovorio da Wsmeta kada se isporučuju računi koji nisu dogovoreni“.

Trivan je objasnio da Vlada Srbije čini ono što može i da godišnje skoro 2,2 milijarde dinara, što je trećina ukupnih sredstava kojima raspolaže, izdvaja kako bi reciklerima kroz podsticaje pružili mogućnost da rade svoj posao.

„Recikeri za državu rade izuzetno važan posao, ali smeta kada isporučuju račune koji nisu dogovoreni, dakle ne možete reći da država duguje bilo šta kada se na to nije ni obavezala“, rekao je Trivan i dodao da je „ukidanje Fonda za zaštitu životne sredine za njih bio dramatičan momenat, jer su oni tih godina ušli u dugove koje sada žele da pokriju, što je razumljivo ali mi ne možemo odgovarati za to što je nekada neko uradio“.

Trivan je rekao da se Ministarstvo trudi da poveća količinu para koju bi oni dobijali.

„Ja sam u izradi budzeta insistirao da imamo bar 3 ili 3,5 milijardi dinara za reciklere, čime će oni pokriti sav taj svoj posao koji urade tokom godine a da je realan. To je negde realna cifra. Mi nismo preuzeli obavezu ali znamo koliko je obim posla realan i koliko košta. To je naša borba s Ministarstvom finansija“, rekao je Trivan.

Recikleri imaju pravo da budu nezadovoljni želeći da bude više novca, smatra dodao je ministar, „ali nemamo razloga da se nadgornjavamo nekakvim dugovima koji zapravo ne postoje, već ima razloga da se dogovaramo“.

“ A stvar je već dogovorena, u smislu da Ministarstvo želi da poveća količinu novca a mislim da će Ministarstvo finansija bolje razumeti situaciju nego što je do sada bio slučaj“, rekao je Trivan.

On je podsetio da je Fond već uspostavljen i da mu “ treba nekoliko godina da dobije pravu formu“.

“ Već prošle godine 70 odsto sredstava kojima raspolaže Ministarstvo smo prebacili u fond. I ubuduće će najveći deo sredstava ići u Fond. Interes Srbije je da u Fondu bude što više para, da bi smo što više toga izvukli iz Srbije i reciklirali“, rekao je on.

Trivan je najavio da će kada bude više novca za reciklere, Ministarstvo dati prednost reciklerima koji idu u viši stepen prerade, u odnosu na one koji samo prepakuju i transportuju otpad.

(Tanjug)