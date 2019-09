Turci grade fabriku u Ćupriji

ĆUPRIJA – Turska firma „Feka automotiv“, kompanija za proizvodnju auto-delova, u Ćupriji gradi fabriku vrednu 11,5 miliona evra, u kojoj bi početkom 2020. godine u prvoj fazi trebalo da se zaposli 130 radnika.

U tamošnjoj Industrijskoj zoni uz Koridor 10, već radi jedna kineska kompanija, a ugovore o zakupu hala potpisao je još jedan investitor iz Kine.

Najzahtevniji radovi na podizanju hale od oko osam hiljada kvadrata su završeni.

Opština je turskoj kompaniji dala četiri hektara zemljišta za izgradnju fabrike, prenosi RTS.

U Ćuprijii od investitora iz Turske očekuju mnogo, jer većih proizvodnih pogona u tom gradu nema.

Turska kompanija „Feka automotiv“ najavila je veće plate od trenutnog proseka u opštini.

Ninoslav Erić, predsednik opštine Ćuprija, istakao je da su odnos prema investitoru postavili tako da im je to najbitniji cilj.

„Kada se tako postavite prema investitoru, on to prepozna i vidi da je u prethodnom periodu neko investirao u Ćupriju i da je brzo došao i do dozvole i do svega“, kazao je Erić.

Vlasnici „Feka automotiva“ otvaranje fabrike najavljuju za kraj ove ili početak naredne godine.

(Tanjug)