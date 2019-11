Turska sa dva projekta osigurava energetsku bezbednost Evrope

ISTANBUL – Projekat izgradnje „Turskog toka“, odvija se po planu, potvrdio je turski ministar energetike i prirodnih resursa Fatih Donmez.

Donmez smatra da su neumesne kritike o povećanju energetske zavisnosti njegove zemlje od Rusije.

Projekat „Turski tok“, podseća Donmez, podrazumeva izgradnju dva kraka, jedan će biti direktno povezan sa turskom nacionalnom energetskom mrežom, a drugi će preko teritorije Bugarske biti sproveden do evropskih država, prenosi Sputnjik. „Očekujemo da će izgradnja i jednog i drugog kraka biti gotova do kraja godine. Trenutno ne postoje nikakve poteškoće u realizaciji projekta. Ispunićemo sve preuzete obaveze i planiramo da završimo naš deo posla do kraja 2019. godine“, izjavio je ministar.

Govoreći o značaju „Turskog toka“ za Evropu i Tursku, Donmez je istakao da će nakon otvaranja gasovoda gas koji je Turska ranije kupovala na Zapadu, sada biti isporučivan preko novog gasovoda.

„Ranije su se, kao što je poznato, u nekim tranzitnim zemljama javljali različiti problemi i poteškoce u transportu. To se, na primer, ticalo teritorije Ukrajine. U tom smislu, zahvaljujući ‘Turskom toku’ uspeli smo da povećamo stepen bezbednosti snabdevanja. Turski tok je druga grana posle ‘Plavog toka’ koja direktno ide u Tursku, ne prolazeći preko teritorija ili teritorijalnih voda drugih zemalja, kazao je turski zvaničnik. Kada je reč o bezbednosti snabdevanja, ovaj projekat za nas ima izuzetan značaj. Drugi krak ovog gasovoda je osmišljen kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja evropskih država. I tu Turska ostaje važan partner kada je reč o sigurnosti snabdevanja EU“, kaže Donmez.

Ministar je podsetio da postoji još jedan projekat, Transanadolijski gasovod (TANAP) koji će takođe proći kroz teritoriju Turske sve do Italije.

„Ova dva velika projekta ukazuju na to da je Turska, u stvari, deo važnog procesa osiguranja stabilnih i bezbednih isporuka gasa Evropi. Važno je da se realizacija ova dva projekta završi u isto vreme“, rekao je ministar.

Donmez se kritički osvrnuo na tvrdnje o povećanju zavisnosti Turske od Rusije u energetskom sektoru koje se odvija u pozadini jačanja saradnje dveju zemalja, prenosi B92.net.

„Mi radimo na diversifikaciji energetskih resursa i ruta. Ako govorimo o trenutnim sporazumima, nema reči o bilo kakvom usponu ili padu. Došlo je samo do promene ruta. Obaveze iz sporazuma se ne menjaju. ‘Plavi tok’ i dalje funkcioniše, određena je količina prirodnog gasa koju ćemo dobijati preko ‘Turskog toka’. Po mom mišljenju, kritika je neumesna, kazao je Donmez.

Osim toga, sa Rusijom smo davno izgradili odnose poverenja. Do danas se nije desilo da strane nisu ispunile svoje obaveze jedna prema drugoj. I Evropa se danas snabdeva priličnom količinom gasa iz Rusije. Nastavljamo saradnju, ali istovremeno skrećemo pažnju na diversifikaciju resursa, izvora i ruta i tu nema nikakvih problema“, zaključio je Donmez.

(Tanjug)