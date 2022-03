Turska sve vise ulaze u Srbiju – Teklas u VR 24 investicija

VRANJE – Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj izjavio je danas, na ceremoniji otvaranja turske fabrike auto-delova Teklas u Vranju, da ta zemlja sve više ululaže u Srbiji i istakao da je ova fabrika 24 turska investicija u našoj zemlji.

Zahvalio se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je umnogome doprineo unapređenju saradnje dve zemlje i pokazao otvorenost za strane investicije u Srbiji.

Izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju još jedne turske fabrike u Vranju i podsetio da je rezultat srpsko-turske saradnje fabrika u Leskovcu, koja je otvorena prošle nedelje, kao i izgradnja autoputa Sremska Rača-Kuzmin.

„Turska sve više i više ulaže u ovu prelepu zemlju i mnogo mi je drago zbog toga“, kazao je Aksoj.

Ocenio je da Srbija ne privlači samo investitore iz Turske, već iz celog sveta, zahvaljujući političkoj, ekonomskoj i razvojnoj viziji Aleksandra Vučića.

Naveo je da su trgovinska razmena dve zemlje prošle godine iznosile dve milijarde dolara, te dodao da je postavljen i novi cilj od pet milijardi dolara.

Osvrnuo se i na to da su Srbija i Turska unapredile i međusobnu povezanost i transport putnika i istakao da su uvedeni direktni letovi od Ankare do Beograda, kao i od Niša i Beograda do Instanbula.

Ambasador je rekao da je ponosan na sve projekte koje je kompanija Teklas ostvarila u Srbiji.

Inspektorka za kvalitet u Teklasu Violeta Ivanović izrazila je zadovoljstvo što se „porodica Teklas proširila“.

Zahvalila se generalnom direktoru kompanije Anilu Nevbiju što odgovorno vodi kompaniju i brine o svakom zaposlenom, a posebno u ime svih građana Pčinjskog okruga i zaposlenih u fabrici, predsedniku Aleksandru Vučiću.

„Hvala što nas nikada ne zaboravljate i što za Vas nismo skrajnuti ljudi koji žive negde na jugu i za koje pre vas niko nije mario“, kazala je ona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.