U Austriji predstoje brojna poskupljenja u 2022. godini

BEČ – Naredna godina počeće u Austriji novim poskupljenjima, pre svega energenata.

Tako će struja od januara na istoku zemlje biti skuplja za oko 12 evra mesečno.

Takođe će poskupeti mleko, kobasice i druge namirnice.

„U januaru i februaru ćemo sigurno videti rast inflacije od pet odsto. Inflacija će nakon ove godine sa 2,8 odsto u godišnjem proseku 2022. narasti na 3,3 odsto“, ocenjuje ekspert ekonomkog instituta Wifo Jozef Baumgartner.

On ukazuje da će energenti, to jest struja i gas, do 2023. podsticati inflaciju.

Takođe i gorivo će biti skuplje zbog uvođenja CO2-poreza, tako da će cene svih vrsta goriva biti više za 10 centi po litru.

Od početka godine se PDV u ugostiteljstvu i hoteljerstvu vraća na normalni nivo od u proseku od 13 odsto, sa aktuelnih pet procenata.

Naime, zbog korone je ovom sektoru bio smanjen PDV kao mera pomoći za opstanak, a vraćanje PDV-a na stari nivo uticaće na povećanje inflacije za 0,4 odsto.

I namirnice će poskupeti u proseku za 2,8 odsto, prognozira Wifo.

Tako će poskupeti hleb, ali i mleko, i kobasice.

Kod mleka poskupljenje bi moglo biti i do 10 centi po litru.

Međutim, poskupljenja se očekuju i kod elektronskih proizvoda, nameštaja, jer će i 2022. biti prisutni problemi sa isporukom i većim troškovima transporta.

Isto tako i kirije u Austriji će nastaviti da rastu.

Kod novih ugovora stanodavci dobijaju mogućnost da mesečno prilagođavaju kiriju stopi inflacije.

Kod starih zgrada najavljeno je povećanje kirija za pet odsto na početku godine, a od aprila za 5,7 odsto.

Od iduće godine poskupljuje i pretplata za javni servis za osam odsto, što je za 18,59 evra godišnje više.

(Tanjug)

