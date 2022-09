U Beogradu otvoren Sajam grafičke i papirne industrije

BEOGRAD – Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije „Grafema“, na kome učestvuje više od 70 izlagača iz oko 10 zemalja sveta, otvoren je danas u Beogradu.

Do 24. septembra svi posetioci moći će da uživaju i upoznaju se sa najsavremenijim tehnološkim dostignućima u grafičkoj industriji, izdavaštvu, štampanim medijima, dizajnu i reklamnoj industriji, u proizvodnji, doradi i preradi papira i brojnim drugim segmentima u ovih privrednih grana.

Organizatorka sajma Ljiljana Mandić Andrejević rekla je da se na Beogradskom sajmu pod sloganom „Više boje“ održavaju tri sajamske manifestacije – 42. Međumarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije GRAFEMA, 28. Međunarodni sajam informatičko-birotehničke opreme BIRO-EXPO i premijerno Prvi sajam pakovanja i ambalaže PAK-AM.

Navela je da je sajam za posetiocs otvoren do 23. septembra od 11 do 18 sati, dok će 24. septembra raditi od 10 do 17 časova.

Prema njenim rečima, cena pojedinačne ulaznice je 400 dinara, grupne 300, a za učenike i studente 200 dinara.

Istakla je da su u okviru sajma organizovani B2B sastanci, edukativne radionice za mlade, predavanja i prezentacije iz različitih oblasti.

„Svi naši posetioci koji su uglavnom iz branše, jer ovo su poslovni sajmovi mogu da nađu ovde dosta premijera, mašina, inovacija itd. Takođe, radimo i na obrazovanju mladih tako da se ovde predstavljaju i grafičke škole, Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, fakulteti sa Novosadskog univerziteta, za koje subobezbeđeni besplatni štandovi, a učenici i studenti mogu da dolaze ovde svaki dan.

Sajam je danas svečano otvorila izvršna direktorka kompanije Igepa Cartacell Jelena Đurić, čija je kompanija i fomaćin Grafeme i predsednik Grupacije grafičara PKS-a Miša Čugurović.

(Tanjug)

