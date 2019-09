U Kovačici svečano otvoren najveći vetropark – 104,5 MW

KOVAČICA – U Kovačici je danas svečano otvaren vetropark sa instaliranih 38 vetrogeneratora ukupne snage 104,5 MW, do sada najveća operativna vetroelektrana ove vrste u Srbiji.

To je investicija izraelske kompanije Enlight koji će godišnje proizvoditi 300 GWh što je gotovo jedan procenat ukupne proizvodnje u Srbiji.

Investicija vredna 189 miliona evra, a pored električne energije za 68 000 domaćinstava biće 250.000 tona godišnje manje ugljendioksida u životnoj sredini, dok je za potrebe ovog postrojenja izgrađeno i rekonstruisano više od 40 km puteva.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je da se radi o značajnom projektu za Srbiju koja krupnim koracima grabi ka tehnološkom razvoju a ovaj projekat važan na tom putu.

“Jedan od ključnih ciljeva popravljanje našeg energetskog miksa i obnovljivi izvori energije tome značajano doprinose”, rekao je Antić i dodao da su proteklih godina učinjeni značajni koraci kako bi Srbija postala mesto koje privlači investitore, i ima ukupan sistem za razvoj projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.

On je primetio da su rezultati posebno vidljivi u Južnom Banatu jer je tu dokaz da su naši snovi postali naša realnost.

“Danas ubiramo plodove onog što smo radili više godina, zaokružujemo cifru od 400 MW instalisanih kapaciteta iz energije vetra, to je veliki uspeh za Srbiju u kratkom periodu”, rekao je on i zahvalio se kompaniji Enlight koja je prepoznala Srbiju kao dobru zemlju za investicije.

Vetroelektrana Kovačica je najveći projekat na mreži sa upotrebnom dozvolom nakon elektrana Pirot i Kostolac 2, koji su izgrađeni 1990 i 1991. godine, podsetio je Antić i dodao da ima veliki značaj jer će proizvoditi godišnje nešto više od 300 GWh električne energije što je nešto manje od 1 procenta ukupne proizvodnje u Srbiji.

Ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fisher Kam istrakla je da je Kovačica prva i najznačajnija izraelska investicija u sektor energetike u Srbiji i dodala da se na ovaj način doprinosi cijevima zelene energije Srbije i kvaliteta života građana, “jer od posledica zagađena strada više ljudi nego u saobraćaju”

“Smanjenje zavisnosti od uvoznih goriva doprinosi energetskoj nezavisnosti svake države, za izreal to je od ključnog značja pošto nije na mrežama kao energetsko ostrvo”, rekla je ona i dodala da ambasada stalno ulaže napore da se investicije ove zemlje u Srbiji diversifikuju.

“Nadam se da će uspeh Enlighta privući više investicija čiste tehnologije iz Izraela, zajedno sa daljim širenjem Enlighta na ovim prostorima”, rekla je ona i dodala da će to dovesti do objedinjavanjea potencijala srpske privrede i izraelske tehnologije.

Predstavnk kompanije Enlight Jair Serousi naglasio je da se radi o kompaniji koja je u poslednje tri godine najbolja investicija na izraelskoj berzi, i koja posluje na 10 tržišta u Evropi.

“Projekat je bio kompleksan jer je multinacionalan, ali na kraju svi dobri projekti se zasnivaju na dobroj saradnji ljudi koji učestvuju”, naglasio je i dodao je ponosan što će Kovačica dati električnu energiju za 68 000 domaćinstava.

On je naglasio da je Enlight u Srbiji došao da ostane i dodao da su Srbi su enegični, patriote, trvrdoglavi, kao izraelci, i da je zato saradnja dobra.

Predstavnik kompanije New energy solutiones koja je projekat razvila i vetroparkom će upravljati Miloš Colić objasnio je da je ovo samo proslava jer je vetropark u radu i na mreži sa svim potrebnim dozvalama.

Objasnio je da je reč o najbrže i najuspešnijie realizovan projekat u uslovima velike konkurencije i dodao da se nada da će saradnja i uspesi postati obnoviljivi isto kao i resusrs iz koga proizvodimo energiju.

(Tanjug)