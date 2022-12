U Kragujevcu otvoren 14. sajam automobila “Auto Expo 2022”

KRAGUJEVAC – Na kragujevačkom Šumadija sajmu danas je otvoren 14. sajam automobila „Auto expo 2022“, koji će trajati do 11. decembra.

Prema rečima direktora Šumadija sajma Aleksandra Štajna, na sajmu su predstavljeni kvalitetni brendovi i modeli, kao i sajamski popusti.

On je istakao da je ovoga puta u okviru sajma priređena i izložba trkačkih automobila.

“Mi smo izuzetno zadovoljni što smo ove godine uspeli da organizujemo sajam u ovom formatu s obzirom na veliku krizu koja vlada u auto industriji, počevši od korone pa do danas. Nama se ovde danas predstavlja 10 izlagača sa kvalitetnim brendovima i kvalitetnim modelima. Ono što naše posetioce očekuje, to su i promocije i predstavljanja automobila koji će se prvi put pojaviti u Kragujevcu, a takođe i sajamski popusti koji idu i do 5.000 evra po automobilu, ali ne samo za kupovinu, već i za usluge koje nude auto kuće koje su ovde sa nama“, rekao je Štajn.

„Moram da istaknem i zadovoljstvo što smo mi ovde danas napravili i izložbu trkačkih automobila, prvi put na sajmu automobila u Kragujevcu, gde će posetioci koji vole ovaj sport moći i da razgledaju automobile, i da razgovaraju sa vozačima o detaljima”, naveo je direktor Šumadija sajma.

Na otvaranju sajamske manifestacije “Auto Expo 2022” bio je i Uroš Brkić, šampion Centralne Evrope u brdskim trkama, koji je istakao značaj ove manifestacije za grad Kragujevac i naglasio želju da se trke vrate u ovaj grad.

“Ovo je veliki pomak, ovo je prva godina otkako se organizuje sajam automobila da su izloženi trkački automobili. Drago mi je što grad i sajam prepoznaju značaj auto sporta u auto industriji. To su jednostavno vezane sekvence i drago mi je što smo krenuli tim putem, nadam se i da vratimo trke kasnije“, naglasio je Uroš Brkić, šampion Centralne Evrope u brdskim trkama.

Brkić je dodao i da je ova godina najuspešnija godina u njegovoj karijeri, kao i da je za dalje planove za sada rano, jer se još čekaju kalendari za narednu godinu.

Posetioci će moći da posete sajam “Auto Expo 2022” do 11. decembra, uz ulaznicu čija je cena 100 dinara i to svakoga dana od 10 do 20 h, osim u nedelju kada je radno vreme od 10 do 18 h.

(Tanjug)

