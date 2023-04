U Lapovu otvorena najveća solarna elektrana u Srbiji

LAPOVO – Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović prisustvovala je danas u opštini Lapovo puštanju u rad najveće solarne elektrane u Srbiji „DeLasol“, snage 9,9 megavata.

Solarnu elektranu „DeLasol“ izgradila je kompanija MT-KOMEX i prostire se na 12,5 hektara.

Ova elektrane biće najveća u Srbiji po veličini i po snazi i na godišnjem nivou će proizvoditi 15.000 megavat-sati električne energije. dovoljnu za oko 2.100 domaćinstava.

Za izgradnju ove solarne elektrane korišćeni su bifacijalni solarni paneli koji imaju mogućnost prinosa električne energije sa obe strane panela, zbog čega

proizvode veću količinu električne energije.

Ministarka je prilikom obilaska elektrane rekla da su saradnja i sinergija javnog i privatnog sektora važne za veću sigurnost snabdevanja i za uspešnu zelenu energetsku tranziciju.

„Pored toga što se privode kraju i neki veliki projekti iza kojih stoji država i otpočinju novi, važno je i da imamo ambiciozne i velike projekte koje realizuje privatni sektor. Solarna elektrana DeLasol je najveća solarna elektrana

u Srbiji i primer kako korišćenjem solarne energije možemo u isto vreme unapređivati i sigurnost snabdevanja električnom energijom i zaštitu životne sredine“, rekla je Đedovićeva.

Ona je naglasila da je zadatak države, na kome se intenzivno radi i kroz donošenje regulative i kroz pripremu strateških dokumenata, da stvara uslove da se grade nove elektrane iz obnovljivih izvora energije, a da istovremeno naš energetski sistem vrši svoj osnovni zadatak, a to je sigurno snabdevanje građana i privrede“, navela je Đedovićeva.

Ministarka je dodala da će izmene Zakona o korišćenju OIE, kad budu usvojene u parlamentu, omogućiti sprovođenje aukcija za tržišne premije za proizvođače energije iz obnovljivih izvora, čime se otvara put da u narednih nekoliko godina naše kapacitete iz solara i vetra povećamo oko tri puta.

Reč je o najvećoj bifacijalnoj solarnoj elektrani „DeLasol“, snage 9,913 megavata(MW).

Privatna investicija kompanije MT-Komeks vredna 8,9 miliona evra relizovana je za manje od tri godine, a solarna elektrana proizvodiće 15.000 megavat sati električne energije za više od 2.000 potrošača.

„Cilj Vlade Srbije je da podstiče razvoj obnovljivih izvora energije, ali i da osigura bezbednost našeg energetskog sistema i mi ćemo to učiniti kroz izmene i dopune Zakona o obnovljivim izvorima energije, gde će se određene regulative postaviti u smislu prava i obaveza svih učesnika na tržištu da ne bi ugrozili rad našeg energetskog sistema, a kako bismo mogli da podstičemo i dalje izgradnju ovakvih objekata“, rekla je ministarka.

Navela je da će kada se usvoje te izmene i dopune zakona u skupštini, što je u proceduri, pokrenuti aukciju, čime će država da kroz podsticajne mere stimuliše razvoj ovakvih projekata.

„I pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se odazovu aukcijama, da imamo što veću konkurenciju i da bi one bile uspešne. Danas nema puno Sunca, ali sam videla da bez obzira na to, elektrana proizvodi struju i pored toga. Ova elektrana će moći da snabdeva više od 2.000 domaćinstava i naš je cilj da ovakvi objekti u našoj zemlji pre svega služe za potrebe naših građana i industrije naše zemlje za snabdevanje svih potrošača obnovljim izvorima energije. Mi ćemo kao država da gledamo kako to da obezbedimo, jer znamo da EU ide u pravcu da osigura energetsku bezbednost i da investitori budu motivisani kroz određene regulative“, rekla je Đedovićeva.

Ona je još jednom istakla da će država podržati privatne investitore i omogućiti im najbolji regulatorni okvir kako bi mogli da se razvijaju i da ulažu u takve projekte.

Direktor i vlasnik kompanije „MK-Komeks“ Miloš Kostić, rekao je prilikom otvaranja solarne elektrane da se nada da će na ovaj način pomoći državi da zajednički ispune zacrtani cilj da se do 2040. godine 40 odsto energije dobija iz obnovljih izvora.

„Imali smo izazov da napravimo solarnu elektranu koja prema novim zakonskim procedurama omogućava svakom ko želi da proizvodi električnu energiju da izađe na otvoreno tržište. Iza nas je turbulentno vreme što se tiče tržišta i cena ali uspeli smo da izgradimo elektranu i potpišemo ugovor sa domaćim snabdevačem koji je podržao ovaj projekat sa ugovorm od četiri godine. Mi očekujemo da ćemo sa bifacijalnom solarnom elektranom proizvesti između 15.000 i 16.000 megavat sati godišnje, što je dovoljno da električnom energijom snabdeva 2.100 domaćinstava na godišnjem nivou u opštini Lapovo“, rekao je Kostić.

Dodao je da su okrenuti i ka drugim projektima i da razvijaju i nove kapacitete.

„Na ovoj lokaciji u toku godine ćemo započeti još jednu elektranu snage 10 megavati, a plan nam je da narednih godina u saradnji sa partnerima da izgradimo 60 megavati solarne elektrane i nadam se doprineti smanjenju emisije zagađenja životne sredine i poboljšati uslove za život“, rekao je vlasnik prve solarne elektrane u Lapovu.

Zahvalio je opštini Lapovo na saradnji i brzini prilikom izdavanja dozvola i svih zakonskih procedura.

Otvaranju solarne elektrane u Lapovu prisustvovao je i predsednik opštine Lapovo Boban Miličić, kao i Igor Anić, predsednik izvršnog odbora ProCredit banke koja je partner na ovom projektu.

