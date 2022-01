U martu prvi putnici na brzoj pruzi Beograd – Novog Sada

BEOGRAD – Komercijalni saobraćaj brzom prugom na relaciji Beograd – Novi Sad biće pušten u martu, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Govoreći za TV Pink on je istakao da takvo svoje uverenje temelji na tome da faza dinamičkog testiranja te novoizgrađene pruge kreće 17. januara.

Naveo je da će se tom brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za pola sata, a u perspektivi do Subotice za sat i po, dok će putovanje do Budimpešte biti tri i po sata.

Momirović je rekao da će do Novog Sada saobraćati najmoderniji Štadlerovi vozovi sa brzinama do 200 kilometara na sat.

(Tanjug)

