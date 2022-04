U oktobru kreće i gradnja brze pruge od Beograda do Niša

BEOGRAD/NOVI SAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio je danas, tokom vožnje brzom prugom od Beograda do Novog Sada, da će u oktobru početi i izgradnja brze pruge od Beogada do Niša i da je cilj da brzom prugom budu povezana tri najveća grada u Srbiji.

Prva deonica brze niške pruge biće od Stalaća do Đunisa, rekao je Momirović odgovrajući na pitanje Tanjuga da li bi moglo da bude ugroženo najavljeno finansiranje tog projekta uz učešsće EU zbog aktuelne krize u svetu i međunarodnih odnosa, i poručio da nijedan aktuelni infrastrukturni projekat u zemlji neće stati.

Momirović je najavio da će zbog velikog interesovanja građana promotivna cena karte od 300 dinara za vožnju brzim vozom Soko, od Beograda do Novog Sada u jednom smeru, biti produžena još mesec dana i važiti i u maju.

Brza pruga Beograd – Novi Sad otvorena je 19. marta, a Momirović je rekao Tanjugu u vozu Soko da je do sada tim vozom prevezeno 230.000 putnika i da je u jednom danu dostignut rekord od oko 13.000 putnika.

„Formirali smo cenu karte na promotivnoj osnovi kako bi što više ljude vratili na želenicu i da bi videli šta smo napravili i kakve smo vozove nabavili. Ovo je veliki uspeh. Zato smo i odlučili da promotivnu cenu karte produžimo još mesec dana i da ona važi i u maju“, naveo je Momirović u intervjuu Tanjugu na putu do Novog Sada.

Pozvao je sve ljude da se provozaju najboljim Štadlerovim vozovima u ovoj kategoriji, koje je Srbija kupila, i uživaju u vožnji.

„Ovo je ponos za celu državu i građane. Veoma sam zadovoljan“, naglasio je Momirović i dodao da je pre otvaranje brze pruge od Beograda do Novog Sada strepeo da li će projekat biti uspešno završen i da li će biti postignuta brzina od 200 km na sat.

Momirović je pri ulasku i izlasku iz voza Soko pozdravio putnike, među kojima je bilo puno porodica sa decom za koje je brzi voz bio prava atrakcija, i porazgovarao sa njima.

Putnici su pohvalili novi voz, a Momirović ih je pitao da li imaju neku primedbu i da je slobodno iznesu.

Jedan čovek mu je tom prilikom rekao da ima jednu malu primedbu, a to je što kada se onlajn kupuje više karata ne dobiju se skoncentrisano mesta za sedenje pošto retko ko ide sam, pa onda putnici moraju sami da se razmeštaju kako bi sedeli zajedno. Ministar je obećao da će videti da se to ispravi.

Momirović je istakao da je gradnja brze pruge najveći projekat u istoriji srpske železnice i da su u prethodnom periodu bili značajno pali naši stadardi u železnice i da su stanice bile prazne, ali da je to sada promenjeno.

Momirović je podsetio da se već gradi druga deonica brze pruge kroz Srbiju od Novog Sada do Subotice i da je cilj spajanje sa Budimpeštom.

„Počinjemo vrlo brzo, ove godine, da radimo i deonicu od Beograda do Niša. Cilj je da tri najveća grada budu povezana najkvalitetnijom želenzičkom infrastrukturom u istočnoj Evropi“, naveo je Momirović i dodao da će cela brza pruga kroz Srbiju biti gotova u decembru 2024. godine.

Napomenuo je da Mađari malo kasne, ali da će kada i oni završe moći od Beograda do Budimpešte da se stigne za tri sata.

To će biti pravo pridruživanje Srbije EU, dodao je Momirović.

„Ove godine krećemo sa radovima na prvoj deonici od Stalaća do Đunisa između Paraćina i Jagodine i nećemo odustati ni od jednog projekta. To je preduslov da postanemo moderna zemlja“, naveo je Momirović.

Ističe da živimo u okolnostima rata na istoku Evrope, ali da nećemo dozvoliti da to ugrozi naše planove, kao i da je cilj da postanemo razvijena zemlja poput Poljske, Češke i Slovačke.

Momirović kaže da i vanrednim okolnostima koje utiču na ekonomiju cele Evrope, Srbija gradi autoputeve i podseća da se gradi autoput ka Crnoj Gori do Duge Poljane, zatim da se spajaju Ruma, Šabac i Loznica, gradi Moravski koridor koji će spojiti koridore 10 i 11, autoput Mira od Niša do Merdara, brza saobraćajnica do Golupca i drugi.

Najavio je da će prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Kruševca od 27 kilometara biti gotovo do 14. oktobra kada se obeležava Dan Kruševca, iako je po ugovoru novembar predviđen kao rok.

Autoput ka Crnoj Gori od Pakovraće do Požege trebalo bi, dodaje, da bude završen do decembra ili februara.

Napominje da je to jako teška deonica pošto je 40 odsto u tunelima i mostovima, kao i da se već radi na deonici od Požege ka Arilju, Ivanjici i Dugoj Poljani.

Na pitanje kada će se radi i poslednji deo od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom, kaže da to zavisi i od toga kada će Crna Gora raditi njihov deo od Kolašina do Boljara, pošto nije cilj da se povežemo autoputem sa crnogoroskom granicom već sa Barom, kao i da je naš strateški cilj da se povežemo sa lukom Bar.

Momirović je dodao da je već rekontruisana barska pruga od Resnika do Valjeva i da će se raditi i obnova cele barske pruge do Vrbnice na granici sa Crnom Gorom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.