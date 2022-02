U pripremi sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine (FOTO/VIDEO)

Nadležne institucije Srbije i Kine uskoro treba da počnu pregovore o sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini.

To je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio sa kineskim predsednikom Si Djinpingom tokom boravka u Pekingu povodom otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

Vučić je kazao da bi do kraja ove godine sve u vezi sa ugovorom o slobodnoj trgovini sa Kinom trebalo da bude završeno.

„Kada napravite ugovor o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom onda će zaista za strane investitore i sa Zapada, ali i svih i drugih delova sveta biti najunosnije i najbolje da investiraju u našu zemlju. Imaće najšire tržište na svetu, sa minimalnim dažbinama. To je jedna velika, velika stvar za našu Srbiju i verujem da to u toku ove godine možemo u potpunosti da završimo. To je i ogromna nada i za naše preradjivače, poljoprivredne prizvodjače i za sve druge koji svoju veliku šansu vide u obezbedjivanju tržišta u ovoj velikoj zemlji. Mislim da je to izuzetno važna stvar što je to predsednik Si potvrdio“, rekao je Vučić.

Srbija je u 2021. godini imala rekordan izvoz u Kinu, oko milijardu dolara, što je 157,7 odsto više nego u 2020. godini, ali je uvoz iz Kine bio četiri puta veći, oko četiri milijarde evra. U poslednjih 10 godina izvoz u Kinu povećan je 152 puta a najviše se izvoze poljoprivredni proizvodi.

Prošle godine je naplaćeno 335 miliona evra od PDV-a na uvoznu kinesku robu i usluge i oko 110 miliona na carinske dažbine, a najaviše su se uvozili medicinska oprema, računari i elektronska oprema.

Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da bi za srpsku privredu, ukoliko bude potpisan ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom „samo nebo bilo granica“.

„Onda naš izvoz može da bude udesetostručen ili ustostručen u jako kratkom roku i verujem da je zamajac koji će ovo dati i našoj domaćoj privredi i stranim investitorima koji će tek dolaziti u Srbiju, neverovatan“, rekla je Brnabić.

Vučić se nada da će već ove godine avioni iz Beograda direktno leteti za Kinu, do Pekinga i Šangaja.

U planu je da srpska aviokompanija Er Srbija za potrebe uspostavljanja direktnih letova do dva kineska grada nabavi još jedan avion kompanije Erbas – A330, a može da primi 335 putnika i ponese teret do 70 tona.

