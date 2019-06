U prvih šest meseci otvoren 181 stečajni postupak u Srbiji

BEOGRAD – U prvih šest meseci ove godine na teritoriji Srbije otvoren je 181 stečajni postupak, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Do početka juna, prema podacima Agencije, u Srbiji je aktivno 2.075 stečajnih postupaka.

Prema istim podacima, stečajni postupci su aktivni i u nekadašnjim gigantima, poput građevinskog preduzeća „Rad“, u IMT-ovoj fabrici otkivaka, kao i u bivšem jugoslovenskom brendu, kompaniji Robne kuće Beograd.

Na „listi poznatih“ su i subotička fabrika bicikala „Partizan“, PIK „Niš“, preduzeće „Kulski štofovi“, „Srbolek a.d.“ i druga.

Kada je reč o ukupnom broju stečajnih postupaka, najviše ih se vodi u Beogradu (2.154), Novom Sadu (681), Nišu (572), ali i u Užicu, Somboru, Požarevcu, Pančevu, Leskovcu…

Statistika pokazuje da su u periodu od 1995. godine do 2005. u Srbiji otvorena 423 postupaka, 2011. godine bilo ih je 1.322, a zatim je 2015. brojka iznosila 562, dok je prošle godine u 453 preduzeća otvoren stečaj.

Ukupno prosečno vreme trajanja svih postupaka koji su se vodili ili se još uvek vode u preduzećima u stečaju pokazuje da je 3.741 firma bila do dve godine u postupku, dok na suprotnoj strani ove liste, statistika pokazuje da u 30 preduzeća postupak traje ili je trajao čak od 15 do 23 godine.

(Tanjug)