U SRB situacija pod kontrolom, važna energetska stabilnost

KOPAONIK – Profesor Ekonomskog fakulteta i član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije Dragan Đuričin izjavio je danas na Kopaonik biznis forumu da je u Srbiji za sada situacija pod kontrolom i da se intenzivno radi na nabavkama novih rezervi gasa i nafte.

„Sada cena nije bitna, sada su bitne količine. Za razliku od drugih razvijenih zemalja koje štampanjem novca mogu da kupe po bilo kojoj ceni, u odnosu na zemlje koje nemaju konvertibilne valute kao što je Srbija, to će značiti isisavanje sredstava iz određenih ćelija budžeta“, rekao je Đuričin.

On je naveo da je ipak važno da postoji energetska stabilnost i da u tom smislu daje svu podršku merama Vlade.

Na pitanje kako vidi ocene mnogih ekonomista da svetu preti stagnacija, kaže da su danas zvaničnici, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali izneli svoje stavove o monetarnoj i fiskalnoj politici, kao i da je govorio i visoki zvaničnik MMF-a, i da su njihova izlaganja pokazala da je naša situacija solidna i da mi u ovu krizu ulazimo sa određenim stepenom stabilnosti i rezervama.

„Takođe, bavili smo se i strukturnim politikama. Jednog dana će kovid stati i pandemija će se pretvoriti u endemiju, jednog dana će stati rat u Ukrajini i doći će do određenog geoplitičkog sleganja, kako će to uticati na međunarodne ekonomske odnose, mislim da će biti potrebno dugo vremena da se situacija smiri. Verovatno ćemo u međuvremenu doživeti tektonske poremećaje u smislu formiranja novog svetskog poretka“, naveo je on.

Đuričin kaže za Tanjug da treba imati u vidu da je u ovoj igri veliki igrač i Kina koja ima svoje geopolitičke interese.

„Ekonomisti treba da daju svoje predloge u domenu strukturnih politika, i u okviru mog panela koji se bavi industrijom 4.0 mi smo iskazali jedinstveno mišljenje da je industrija 4.0 katalizator svih razvojnih projekata za Srbiju koji treba da obezbede održivu, inkluzivnu ekonomiju. I kada se radi o zelenoj transformaciji i industrijalizaciji, i o granama koje treba da obezbede prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju“, navodi Đuričin.

Dodaje da su to velike promene i da moramo biti svesni da sa tim promenama moramo krenuti danas da bi te promene, kada se situacija smiri, imale pune efekte.

„U poslednje dve godine imali smo dva nova makroekonomska faktora, to su klimatske promene s obzirom na intenzitet oštećenja planete. Nedostaje samo devet, deset godina da klimatske promene postanu ireverzibilne posle čega bi sve aktivnosti bile bez efekta. Drugi, novi makroekonomski faktor je kovid pandemija“, kaže Đuričin.

Napominje da sada imamo novi makroekonomski faktor – geopolitiku koja se uvek odražava na ekonomiju preko energetske sigurnosti.

„Bez energije nema ni života ni ekonomije i zato je stanje ovako dramatično jer imamo situaciju da su svi u ‘strahu od straha’ i žele da se što pre obezbede rezervama sigurnosti koje bi obezbedile normalan život i ekonomsku aktivnost“, dodao je.

Na startu kovid krize cena nafte je, kako je podsetio, pala na 30 dolara po barelu, a danas je četiri, pet puta viša i ne zna se dokle će to ići.

Uz cenu nafte ide po formuli cena gasa, mada je gas intenzivnije rastao od nafte poslednjih dana, kaže Đuričin i dodaje da su to stvari koje nisu pod kontrolom ni vlada ni ekonomija u ovakvom svetu, koji izlazi iz neoliberalizma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.