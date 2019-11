U Srbiji 2.349 IT firmi, u 2019. rekordan broj novoosnovanih

BEOGRAD – U svim delovima IT sektora i IT industrije u Srbiji zabeležen je konstantan rast, a trenutno na tržištu posluje 2.349 IT preduzeća koja pojedinačno imaju godišnji prihod veći od milion dinara, izjavio je danas Milan Dobrojević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Na otvaranju dvodnevne, šeste po redu regionalne biznis i IT konferencije BIZIT, Dobrojević je rekao da se broj IT preduzeća povećao za 8,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Naglasio je da je samo u prvih osam meseci osnovano 229 novih programerskih firmi što je, dodaje, više nego ikada pre u jednoj godini.

Kako je rekao, IT tržište raste stopom od 10,2 odsto godišnje i trenutna vrednost je 538,5 miliona evra, dok na telekomunikacionom tržištu prihodi iznose 198 milijardi dinara što je takođe rekordna vrednost, i za 3,9 odsto su veći nego prethodne godine

Dobrojević, koji je rukovodilac grupe za razvoj Digitalne agende u Ministarstvu trgivne, turizma i telekomunikacija, naveo je da je ukupan iznos IT investicija u 2018. godini bio 452,7 miliona evra i naglasio da su kadrovi ključna stvar za razvoj.

Očekuje da će uvodenje obaveznog predmeta informatika u peti razred osnovne škole i informatičkih odeljenja u osnovne i srednje škole dosta doprineti da bude više studenata u ovoj oblasti.

Kaže da raste broj brucoša koji se upisuju na IT programe na fakultetima i da ih je ove godine 9.747 spram 5.523 koliiko ih je bilo 2012. godine.

„To je skok od nekih 76,5 osto za šest godina“, rekao je Dobrojević ali i naveo da to nije dovoljno i da se mora raditi na tome da ih ima još više.

Naveo je da su programi prekvalifikacije dali dobar rezultat, kao i da je u planu skoro donošenje strategije razvoja digitalnih veština o kojoj je završena rasprava.

Plan je, kaže, aukcija za 5G mreže u drugoj polovini sledeće godine koja će, kaže, uticati na modele poslovanja i industriji doneti brojne benefite.

Od razvojnih porjekta koji su planirani izdvojio je dva koja su na listi najviših prioriteta Vlade Srbije, a to su digitalizacija obrazovanja i pokretanje programa podrške države investicijama u optičku infrastrukturu u ruralnim predelima.

Poručio je da živimo u vremenu u kome digitalizacija predstavlja „biti ili ne biti“ i naveo da u Srbiji 73,4 odsto građana koriste internet usluge.

Svi mladi izmejdu 16 i 24 godine koriste internet, kao i više od 90 odsto građana u katergoriji do 54 godine, a da 99,3 odsto preduzeća u Srbiji koristi internet vezu, naveo je Dobrojević.

U okviru ovogodišnje teme BIZIT-a „Upravljanje poslovnim procesima“ održano je pet predavanja, kojima su pokriveni različiti aspekti funkcionisanja biznisa s aspekta digitalne transformacije i modernog poslovanja.

Na otvaranju se predstavio i robot Radmila srpske firme Alda Robotics, a učesnici konferencije imali su priliku da vide i njenog brata Nana, kao i još jednog robota nazvanog Alfa koji, imeđu ostalog, radi sklekove na jednoj ruci, a koji ima ulogu da zabavi.

