U Srbiji od sutra putarina skuplja za oko 10 odsto

U Srbiji je od sutra na snazi novi cenovnik JP Putevi Srbije koja znači da će putarine za korišćenje auto-puteva poskupeti u proseku oko 10 odsto.Odluku o poskupljenju odobrila je Vlada, a na predlog Puteva Srbije.

Precizirano je da će od sutra putarina, za putničko vozilo B kategorije, od Beograda do Šida koštati 500 dinara, od Beograda do subotice 800 dinara, od Beograda do Niša 1.130 dinara, a od Beograda do Dimirovgrada 1.670 dinara.

Putarina od Beograda do Rume koštaće 200 dinara, do Sremske Mitrovice 270 dinara, a za putarinu na auto-putu „Miloš Veliki“ od Obrenovca do Čačaka vozači će morati da izdvoje 560 dinara, dok će do Pakovraća putarina koštati 650 dinara, odnosno 320 dinara do Ljiga.

Od Subotice do Inđije za putarinu od sutra treba izdvojiti 710 dinara, a do Novog Sada 490 dinara.

Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od šest odsto, kao i kamioni sa motorima „euro 6“ od 10 odsto.

Prethodno povećanje cena putarine Vlada srbije odobrila je u martu prošle godine i to za 14 odsto.

(Beta)

