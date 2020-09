U Trebinju se otvara prodavnica isključivo za penzionere

TREBINJE – Trebinje će do kraja septembra dobiti prodavnicu za penzionere sa ekonomskim cenama, a zahvaljujući dotacijama Gradske uprave, ta prodavnica će odobravati i posebne popuste za penzionere sa slabijim penzijama.

To je dogovoreno na sastanku predstavnika penzionera i gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, objavile su Nezavisne novine.

“Penzioneri koji imaju penziju do 200 KM (102,2 evra) imaće popust u toj prodavnici 50 posto na godišnjem nivou, popust za one koji primaju do 300 KM (153,4 evra) biće 35 posto, a penzioneri sa penzijama do 404 KM (206,5 evra) imaće popust 25 posto”, rekao je Ćurić novinarima.

Naveo je da će iz gradskog budžeta za ovakav vid subvencija biti izdvojeno pola miliona maraka na godišnjem nivou.

Ovaj jedinstveni projekat u regionu će, kako kaže, biti pozitivan primer i drugima, ali i jedan u nizu projekata Grada koji će, prema njegovim rečima, barem unekoliko olakšati život za 7.800 trebinjskih penzionera.

Ćurić je dodao da će prodavnica imati maksimalno do 50 artikala i to osnovnih životnih namirnica i da ostali građani neće imati pravo da kupuju u njoj.

(Tanjug)

