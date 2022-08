Ugalj treba čuvati za zimu kada će struja biti skuplja

BEOGRAD – Energetičar Miloš Zdravković smatra da će Srbija problem električne energije u narednom periodu morati da rešava drugačijim upravljanjem sistemom EPS-a i naglasio da su restrikcije struje najgora mogućnost.

„Poput drugih zemalja u Evropi, Srbija će morati da štedi električnu energiju, jer je ona zimi bila skuplja čak i u vremenima kada nije bilo energetske krize i ovakvih klimatskih prilika“, napomenuo je Zdravković u izjavi za Tanjug.

Ocenio je da će ove zime cene biti desetak puta više nego prošle godine u istom periodu i da će taj rast cena biti neproporcionalno veći jer se već naslućuje da će cena megavat sata biti blizu 600 evra.

„Ovde se postavlja pitanje kako će Ministarstvo energetike upravljati našim elektroenergetskim sistemom, jer je EPS zbog lošeg rukovođenja pao na kolena i završoio prošlu godinu sa gubitkom od 120 miliona evra. Iz istog razloga je bio prinuđen da do sada uveze električnu energiju za 500 milion evra, a očekuje se da će uvasti još struje“, upozorio je Zdravković.

Podsetio je da je razlog tome to što je ugalj iskopavan na nestručan i nekvalitetan način.

„EPS godisnje potroši 40 miliona tona uglja, a ove godine će nam faliti između četiri osam miliona tona“, napomenuo je Zdravković.

On smatra da je pitanje za nadležne kada ćemo i koliko struje uvoziti i ocenio da postoji više scenarija za uporavljanje ovom situacijom, među kojima su restruikcije struje najgori.

„One laički izgledaju kao najjednostavnije rešenje, ali je elektroenergetski sistem projektovan da radi pod stalnim naponom 24 sata 365 dana u godini i kada dođe do isključenja, sistem se prenapregne, dođe do iskakanja i kvarova. U sistemu Elektrodistribucije ima više od 38.000 trafo stanica. Zamislite do čega to može da dovede. Da ne govorimo o tome da će da zamru privredne aktivnosti“, upozorio je Zdravković.

On smatra da je, sa inženjerskog stanovišta, najbolje da struju uvozimo sada kada je jeftinija nego što će biti na zimu, a da ugalj lagerujemo na deponijama TENT-a i da ga koristimo onda kada očekujemo da će cene električne energije biti znatno više nego što su danas.

Zdravković je rekao kako elektroenergetski sistem opterećuju elektrane na obnovljive izvore (OIE).

„Ministarstvo energetike je opteretilo EPS naknadama za povlašćene proizvođače. Kad kažu da je struja poskupela za 6,5 odsto, ako posmatramo naše najsiromašnije građane koji koriste najmanje količine struje, poskupljenje neće biti 6,5 odsto nego, zbog naknada za povlašćene potrošače, za OIE, cena će skočiti sa 0,43 na 0,81 dinar po kilovat časuu, znači njima će cene električne energije biti 11,5 odsto veće“, izneo je Zdravković.

Prema njegovom mišljenju, EPS od toga nema nikakve koristi, nego samo ti povlašćeni poroizvođači.

Zdravković je izveo računicu da je EPS prošle godine povlašćenim proizvođačima isplatio više od 22 milijarde dinara, a od krajnjih kupaca naplatila 13,6 milijardi dinara, što po njemu znači da je Elektroprivreda Srbije bila na gubitku 80 miliona evra.

„To su nerazumni potezi. Političari moraju da donose odluke u skladu sa zakonom, ali sve odluke u energetici moraju da budu u granicama mogućeg i razumnog, a ne da zavise od političkih afiniteta“, smatra Zdravković.

(Tanjug)

