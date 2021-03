Ugostitelji: Uz poštovanje mera radno vreme do 22 sata

BEOGRAD – Ugostitelji podržavaju inicijativu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da im se omogući rad do 22 sata.

Od početka pandemije zaposleni u ugostiteljstvu su podneli najveći teret borbe protiv širenja zaraze COVID-19, iscrpljujući gotove sve ljudske, organizacione i finansijske resurse, navodi član Upravnog odbora Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede – HORES Igor Ratković.

Kako piše u saopštenju, ugostitelji se zalažu da svojim primerom poštovanja mera i organizacije rada svedu mogućnost za širenje zaraze u ugostiteljskim objetima na minimum.

„Svesno smo menjali modele poslovanja prilagođavajući se okolnostima. Ipak, trenutno potpuno zatvaranje ugostiteljskih objekata postalo je nepodnošljivo sa stanovišta održivosti vođenja posla, brige o zaposlenima i, ne manje važno, o mentalnom stanju društva“.

Takođe, napominju da su svesni da ovu situaciju možemo da prevaziđemo samo zajednički i to tako što će ugostitelji i gosti restorana, kafića i hotela poštovati preporuke Svetske zdravstvene organizacije i nadleznih institucija Srbije.

„Iz tog razloga snažno podržavamo inicijativu koju je zamenik gradonačelnika Goran Vesić pokrenuo danas da se omogući rad ugostiteljima do 22 sata“, naveo je Ratković.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je ranije danas da nije trebalo zatvarati restorane i kafiće jer ne postoji ni epidemiološko niti ekonomsko opravdanje za to.

„Priče da će kafići raditi samo do 14 sati su gluposti i bolje da ne rade uopšte, jer svi znamo da se glavni promet u njima dešava posle 17 časova. Drugo, pitanje je koliko njih će uopšte želeti da se otvori. Moramo da radimo, i to ne do 20 nego do 22 časa, uz striktno poštovanje mera“, istakao je Vesić.

(Tanjug)

