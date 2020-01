Ukidanje kovanica od 1 i 2 centa doprinos zaštiti klime

BEČ – Nacionalna banka Austrije (OeNB) ne bi imala ništa protiv da se ostvari razmišljanje Evrospke komisije o ukidanju kovanica od 1 i 2 evro centa.

Direktor OeNB Štefan Augustin istakao je, u izjavi bečkom dnevniku „Kurir“, da bi dogledno ukidanje malih kovanica bio čak i doprinos zaštiti klime.

„Kovanice moraju biti pakovane i onda transportovane do trgovaca i banaka. To košta novac i loše je po klimu“, objasnio je on.

Augustin smatra da je EU izabrala dobar trenutak za ukidanje tih kovanica.

Samo u Beču se u opticaju nalazi oko 800 miliona kovanica od 1 centa i 600 miliona od 2 centi.

Inače „Mince Austrija“ godišnje proizvodi oko 150 miliona komada kovanica od 1 centa I 100 miliona od 2 centi, te bi, ako se odluči da se ove kovanice izbace iz upotrebe, taj posao otpao.

Direktora „Mince Austrija“ Gerharda Starsiha izostanak te proizvodnje ne bi mnogo bolelo, jer od proizvodnje malih kovanica gotovo nije bilo nikakvih dobiti.

„Mi smo verovatno jedini u Evropi koji su sa tim kovanicama uspeli da ostvare neku dobit“, rekao je on dodajući da je proizvodnja u potpunosti automatizovana, a da druge zemlje proizvodnjom kovanica od 1 i 2 centi pišu i velike gubitke.

