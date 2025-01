UN: Turizam u svetu se vratio na nivo od pre pandemije kovida

Oko 1,4 milijarde turista putovalo je u inostranstvo prošle, 2024. godine, isto kao i pre pandemije kovida, procenila je agencija Ujedinjenih nacija (UN Tourism – UNWTO) koja se zalaže za odgovoran, održiv i svima dostupan turizam.

Po podacima UNWTO sa sedištem u Madridu, broj međunarodnih turističkih putovanja je 2024. za 11 odsto premašio 2023. godinu (1,3 milijarde) i porastao na nivo iz 2019. godine prethodnog rekorda, poslednje pre pandemije kovida-19.

„Turizam u svetu je 2024. godine završio oporavak od pandemije“, rekao je generalni sekretar UN za turizam Zurab Pololikašvili u saopštenju, navodeći brojeve koji su veće nego 2019. u mnogim regionima.

U Evropi, vodećoj svetskoj turističkoj destinaciji, zabeleženo je 747 miliona međunarodnih dolazaka, ali pre svega zahvaljujući snažnoj tražnji unutar tog kontinenta. To je pet odsto više nego 2023. i jedan odsto više nego 2019. godine, navela je UNWTO.

Broj međunarodnih putnika se znatno povećao u Severnoj Africi (plus 22 odsto u poređenju s nivoom pre pandemije), na Bliskom istoku (plus 22 odsto) i u Centralnoj Americi (plus 17 odsto).

Po podacima UNWTO, Azijsko-pacifički region je imao najveći rast poseta 2024. godine – 33 odsto više turista nego 2023. godine, zahvaljujući potpunom ukidanju zdravstvenih ograničenja u Kini. Ali u tom regionu broj turista je i dalje bio manji nego 2019. godine, navodi UNWTO.

Očekuje se da će se rast nastaviti i ove, 2025. godine, za tri do pet odsto, rekao je Pololikašvili, i da će u tom prednjačiti Azija.

Međutim, nagli porast broja posetilaca prošle godine je izazvao proteste u mnogim zemljama zbog loših posledica „preteranog turizma“, posebno po cene nekretnina i njihovog iznajmljivanja domaćem stanovništvu za stanovanje, kao i zbog istiskivanja žitelja iz oblasti gradova koje se naglo pretvaraju u turističke, za iznajmljivanje.

(Beta)

