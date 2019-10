Uprava Aluminija odbila sastanak sa arapskim investitorima

SARAJEVO – Sukob političkog Mostara i Sarajeva i dalje visi iznad glave ugašenog Aluminija d.d. Mostar, piše portal klix.ba.

Uprava kompanije odbila je u ponedeljak da se sastane sa zainteresovanim investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako dovela u pitanje ionako neizvestan opstanak nekad najbogatijeg hercegovačkog preduzeća, ocenjuje se u tekstu.

Kako je potvrđeno za klix.ba, predstavnici kompanije „Waqt Trade LČ“ iz Dubaija i pored najave nisu u ponedeljak imali s kim da se susretnu u Mostaru, pa su se „praznih ruku“ vratili iz južnog mostarskog predgrađa.

„To je trebalo da bude poseta kompanije koja već nekoliko meseci koketira sa predstavnicima Vlade Federacije BiH u vezi sa kupovinom posrnule mostarske firme, a čiju ulogu protežiraju premijer Fadil Novalić i resorni ministar Nermin DŽindić“, navodi portal.

Dalje dodaje da je, s obzirom na to da današnje rukovodstvo Aluminija i dalje „polaže račune“ Novalićevom koalicionom partneru iz Vlade, a on, odnosno njegova ministarka Jelka Milićević, nije bila upućena u posetu, kratak spoj u komunikaciji doveo do zatvaranja vrata ispred nosa predstavnicima kompanije iz Dubaija.

Nakon mimoilaženja u komunikaciji, spekuliše se da će HDZ iskoristiti neuspesan dolazak arapskog partnera da „političko Sarajevo“ optuži za miniranje njegovog nastojanja da „jamu bez dna“ u vidu Aluminija „gurne u ruke“ kinesko-izraelskog partnera.

I Kinezi, kao i Arapi, traže od obe strane garancije o ceni struje, a to niko nije spreman da im ponudi, zaključuje se u tekstu.

