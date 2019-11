Uprava Kraša o ponudi braće Pivac: Ne prihvatamo

ZAGREB – Uprava Kraša ne prihvata ponudu braće Pivac za preuzimanje.

Na Zagrebačkoj berzi je objavljen danas dokument „Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje ponuđača Mesne industrije Braće Pivac (MIBP)“, koji potpisuju predsednik Uprave Kraša Damir Bulić i članovi Dinko Klepo i Alen Varenina, koji su istovremeno i deoničari, a u kojem navoder da nemaju nameru da prihvate navedenu ponudu.

Kako izveštava Poslovni dnevni, u Mišljenju se inače navode isključivo pozitivne ocene u pogledu gotovo svih segmenata ponude, ali ipak uz jednu ključnu iznimku koja je prevagnula. To se tiče cene koja je predmet ponude.

Ponuđena cena u iznosu od 430 kuna (57,6 evra) za deonice ove prehrambene industrije je niska, smatra Uprava, uz argument da je ona „uvećana za manje od jedan posto u odnosu na prosečnu ponderisanu cenu Ciljnog društva tokom tri meseca koja su prethodila nastanku obaveze za objavu ponude“.

„Uprkos činjenici da je cena iz ponude u skladu sa zakonskim odredbama, Uprava je mišljenja da pri određivanju cene ponuđač nije uzeo u obzir tržišno kretanje cene. To se tiče činjenice da je najviša cena po kojoj se trgovalo deonicama tokom tri meseca koja su prethodila nastanku obaveze na objavu ponude za preuzimanje iznosila i do 505 kuna (67,6 evra) po deonici, kao i da se u razdoblju nakon nastanka navedene obaveze trgovalo po ceni i do 1090 kuna po deonici“, piše u Mišljenju.

(Tanjug)