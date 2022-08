UPS: Smanjenjem poreza i doprinosa na plate do veceg minimalc

BEOGRAD – Oko 87 odsto poslodavaca u Srbiji smatra da je nužno umanjiti porez i doprinos na zaradu, kako bi privreda mogla da isplati povećanu minimalnu cenu rada, pokazala je anketa koju je sprovela Unija poslodavaca Srbije.

Pregovori Unije poslodavaca Srbije, reprezentativnih sindikata i Vlade Srbije o minimalnoj ceni rada za 2023. godinu treba da počnu prvih dana avgusta, a Unija tradicionalno pre početka pregovora istražuje stavove preduzeća o ovoj temi.

Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca 68,3 odsto ili pet odsto više nego lani složilo se sa ocenom da su se stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada.

Kako je navedeno u saopštenju UPS- a, nešto manje od trećine poslodavaca, oko 31,7 odsto, smatra da za povećanje ne postoje uslovi.

Od poslodavaca koji smatraju da ima uslova za povećanje minimalca, 19,8 dsto smatra da je optimalno povećanje između devet i 12 odsto, što znači da bi neto minimalna mesečna zarada iznosila oko 41.500 dinara.

Za povećanje do pet odsto izjasnilo se 4,5 odsto ispitanika, za povećanje od šest do osam odsto 12,4 odsto njih, dok bi povećanje minimalne zarade od 13 do 15 odsto prihvatilo bi 12,7 odsto.

Rast minimalca iznad 15 odsto podržava 17,8 odsto poslodavaca kojima je prihvatljivo povećanje minimalca.

Kao meru koja bi pomogla preduzećima da isplate povećanu minimalnu cenu rada, ogromna većina anketiranih vidi umanjenje poreza i doprinosa na plate.

Sledeća mera koja bi bila značajna za privredu je povećanje neporezivog dela zarade, a zatim i smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Od preduzeća koja su ocenila da nema uslova za povećanje minimalne cene rada, čak 81 odsto njih, odnosno – četvrtina ukupnog broja anketiranih smatra da bi time ugrozili poslovanje preduzeća.

Smanjenje broja zaposlenih najavljuje 39 odsto poslodavaca koji se ne slažu sa povećanjem iznosa minimalne zarade, što je više 12 odsto od ukupnog broja učesnika u anketi..

U ovogodišnjoj anketi Unije poslodavaca Srbije učestvovalo je 356 preduzeća, koja zapošljavaju više od 44.000 ljudi.

(Tanjug)

