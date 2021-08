Uređen prostor na mestu starog rasadnika u Novom Sadu

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas lokalitet gde je završena prva faza radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na prostoru nekadašnjeg rasadnika JKP „Gradsko zelenilo“.

Radovi su obuhvatili izgradnju saobraćajnice sa istočne strane lokaliteta u dužini od 400 metara, a pored kolovoza, na predmetnoj lokaciji izgrađena su 203 nova parking mesta, od kojih je sedam namenjeno osobama sa invaliditetom.

Takođe su izgrađene pešačke staze sa obe strane u dužini od 800 metara, kao i 400 metara dugačka biciklistička staza.

Radovi su obuhvatili i izgradnju vodovoda i kanalizacije.

„Ovaj deo grada izgleda sada potpuno drugačije. Spojeni su Novo naselje i Veternik s Futoškim putem i sa ove strane. Ovo je bilo potpuno nepristupačno, na žalost često i zaparloženo“, rekao je Vučević.

On je naveo da je investicija vredna 192,5 miliona dinara sa puno parking mesta, biciklističkom stazom, trotoarom, najmodernijom rasvetom.

„Kompletno je proširena komunalna infrastruktura i ispod zemlje i nad zemljom. Ne stajemo sa razvojem ove lokacije, čeka nas veliki posao. Projektom je predviđeno i više od 5.500 kvadratnih metara novih zelenih površina“, rekao je Vučević.

Gradonačelnik Novog Sada dodao da Grad ima veliki broj inicijativa da heroji sa Košara dobiju ulicu u Novom Sadu i da bi on lično želeo da to bude u ovom novom sređenom delu grada i da se nada da će odbornici Skupštine grada to izglasati.

(Tanjug)

