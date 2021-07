Uskoro direktni letovi do Šarm el Šeika i Kaira

BEOGRAD – Uskoro će biti uvedeni novi direktni letovi između Srbije i Egipta i to od Beograda do Šarm el Šeika, a od aprila i do Kaira, što će građanima Srbije otvoriti brojne mogućnosti za upoznavanje te afričke zemlje, izjavio je prvi čovek Er Kaira Husein Šerif.

Šerif je sinoć za Tanjug rekao da će povećati broj letova i proširiti mrežu, da će bolje povezati Srbiju sa Egiptom, te da će to biti dodatni pozitivni korak u bilateralnoj saradnji.

Prema njegovim rečima, to će doprineti da se pojačaju međusobne mreže letova Er Srbije i Er Kaira. Dodao je da će putnicima na taj način biti na raspolaganju i mreža Ižipt era.

Građani Srbije koji rade i žive u Africi moći će sada direktno preko Kaira da lete za Beograd, a ne preko Istanbula, ili nekog evropskog grada.

„Mnogo ljudi iz Srbije živi u Južnoafričkoj Republici i uskoro će dobiti najlakšu mogućnost da se vrate kući, a to je preko Kaira, što će im olakšati putovanje“, rekao je Šerif.

Dodao je da će i ljudi iz Afrike preko Beograda lakše stizati na Balkan i u Evropu.

„Razvijaćemo turizam, olakšati dolazak biznismena i investitora“, rekao je Šerif i dodao da bi i vizna liberalizacija ili vizne olašice omogućile i da veći broj Egipćana dolazi u Srbiju.

„Jedna od tema razgovora sa zvaničicima Srbije bila je zašto Egipćani ne dolaze u Srbiju, a razlog su vize koje ih blokiraju“, rekao je Šerif i naveo primer da je nakon vizne liberalizacije između Albanije i Egipta uspostavljeno šest letova nedeljno.

U sredu na letu između Kaira i Tirane nema nijedog slobodnog mesta do sredine avgusta, rekao je on i naveo da je uveren da bi slična odluka dovela mnoge ljude u Srbiju, turiste i investitore.

Članovi egipatske delegacije na čelu sa guvernerom Južnog Sinaja Khaled Foda Sadikom, a sa kojima je Tanjug razgovarao, rekli su da se veoma raduju što će turistima iz Srbije biti olakšan dolazak u Šarm el Šeik, čuveno letovalište i biser Sinaja, koji živi tokom cele godine bez obzira na godišnja doba i nudi aktivan i pasivan odmor, uključujući i škole za trenere delfina.

Šarm el Šeik je najpoznatije egipatsko mondensko letovalište, nalazi se na 480 km od Kaira, u azijskom delu Egipta na jugu sinajskog poluostrva, a njegovi su zvaničnici u poseti Beogradu.

Obalu dugu 15 kilometara čine tri koralna zaliva u kojima je zahvaljujući bogatom morskom svetu, sprudovima i koralima kupanje ili ronjenje poseban i jedinstven doživljaj.

(Tanjug)

