Uskoro povlacenje postupka protiv SRB zbog mreznih kodova

BEOGRAD – Energetska zajednica pokrenula je postupak protiv Srbije jer nije transponovala mrežne kodove u domaće zakonodavstvo, a ministarka rudarstava i energetike Zorana Mihajlović i direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkovski poručili su danas da bi to pitanje trebalo uskoro da bude rešeno na nivou srpske vlade i da će žalba tada biti povučena.

Ministarka Mihajlović je objasnila da je Srbija trebalo da usvoji mrežna pravila još 2018. godine, ali da za to nije imala zakonodavni okvir.

„Kada je formirano ovo ministarstvo mi smo potpuno promenili zakone, pripremili se za to i dali mogućnost kroz izmene zakona da možemo da prihvatimo mrežna pravila“, poručila je ministarka na predstavljanju nacionalnog plana za enrgetiku i klimatske promene u Beogradu.

Istakla je da to pitanje nije u nadležnosti ministarstva, već da to radi Agencija za energetiku, EPS i EMS.

Oni su spremili taj deo, kazala je Mihajlovićeva i dodala da je Ministarstvo u saradnji sa njima doradilo set dokumenta.

„Verujem da će to pitanje vrlo brzo da se nađe na sednici vlade“, poručila je Mihajlović.

Lorkovski je na predstavljanju nacionalnog plana za energetiku i klimatske promene rekao da je ovo prvi put da se pojavio problem sa mrežnim kodovima.

„Obaveza za primenu mrežnih kodova ustanovljena je 2018. i taj proces u Srbiji još traje“, kazao je on.

Naveo je da je prošle nedelje bila rasprava na ekspertskom nivou između Ministarstva i Sekretarijata energetske zajednice i da je zaključeno da novu verzija mrežnih kodova treba da usvoji srpska vlada.

„To bi trebalo da se usvoji u petak i ako se taj set dokumenata usvoji to bi trebalo da dovede do povlačenja žalbe. To bi bio kraj priče“, objasnio je Lorkovski.

Energetska zajednica pokrenula je postupak protiv Srbije jer nije transponovala mrezne kodove u svoje domaće zakonodavstvo, a iz Ministarstva rudarstva i energetike ranije su rekli da se uredbe nalaze u proceduri, da će uskoro biti usvojene na vladi, kao i da se očekuje da se odmah nakon usvajanja uredbi obustavi postupak pred Energetskom zajednicom.

Kako su tada iz Ministarstva rudarstva naveli u pisanom odgovoru za Tanjug, rok za prenošenje uredbi EU bio je 2018. godina, ali pravni osnov za to nije postojao dok prošle godine nije donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici.

Inače, reč je o Uredbi Komisije EU 2016/1447 o uspostavljanju mrežnih pravila kojima se utvrđuju zahtevi za priključenje na mrežu jednosmernih sistema visokog napona, zatim Uredba Komisije EU 2016/1388 o uspostavljanju mrežnih pravila kojima se utvrđuju zahtevi za priključenje na mrežu objekata kupaca i Uredba Komisije EU 2016/631 o uspostavljanju mrežnih pravila kojima se utvrđuju zahtevi za priključenje na mrežu objekata za proizvodnju električne energije.

(Tanjug)

