Uspešan nastup TOB na slovačkom tržištu

BEOGRAD – Turistička organizacija Beograda zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine i ove godine je organizator promotivnog nastupa na najvećem Međunarodnom sajmu turizma u Slovačkoj ITF SLOVAKIATOUR2020.

Na zajedničkom štandu svoju ponudu su predstavilei turističke organizacije drugih gradova iz Srbije: Niša, Novog Sada, Subotice, Inđije, Stare Pazove, Bačkog Petrovca, kao i Republike Srpske.

U saradnji sa Ambasadom RS u Bratislavi i drugim turističkim organizacijama na zajedničkom štandu je organizovan happy hour za mnogobrojne medije, predstavnike diplomatskog kora i turističke privrede Slovačke i drugih zemal?a, koji su uživali u bogatoj prezenatciji turističkih i kulturnih vrednosti Beograda i Srbije i degustaciji domaćih specijaliteta.

Gostima na štandu obratili su se ambasador RS u Slovačkoj, Momčilo Babić, pomoćnik direktora TO Beograda Slobodan Unković, direktorka TO Vojvodine g-đa Nataša Pavlović i predsednik Kluba prijatelja srpske kulture u Slovačkoj Gustav Murin.

Uz dobrodošlicu i prijatnu atmosferu najavljena je dalja uspešna saradnja na projektima koji doprinose promociji turističkih vrednosti, kao i materijalne i nematerijalne kulturne baštine dva prijateljska naroda.

Tokom trajanja sajma najveće interesovanje slovačkih turista je za sitybreak programe, sportske događaje, nautički turizam, festivale, koncerte i razmenu kulturne baštine.

Turistička organizacija Beograda je uspešno realizovala niz aktivnosti na turističkom tržištu Slovačke, poput promocije u Bratislavi i Martinu, i organizoala nekoliko studijskih poseta slovačkih turističkih medija i turoperatora Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

ITF SLOVAKIATOUR je jedan od značajnijih događaja turističke industrije u Centralnoj Evrop, koji je ove godine okupio preko 400 izlagača iz Evrope i sveta, turoperatora, turističkih agencija, predstavnika saobraćajne i hotelske industrije, brojne nacionalne i lokalne turističke organizacije, kao i vladin sektor.

Paralelno se održava i sajam „DanubiusGastro“ koji predstavlja sveobuhvatnu ponudu gastronomije i hotelske industrije, kao i izložbe: The Wellnes and Fitneš i Hunting and Leisure posvećen lovnom turizmu i aktivnom odmoru.

(Tanjug)