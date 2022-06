Uspostavljena nova sezonska aviolinija Kraljevo – Tivat

KRALJEVO – Na aerodromu Morava kod Kraljeva danas je svečano dočekan avion Er Srbije iz Tivta, čime je uspostavljena nova sezonska linija ka crnogorskom primorju.

Avion je tradicionalno pozdravljen prolaskom kroz vodene šmrkove, navedeno je u saopštenju Aerodroma Srbije.

Avioni Er Srbije prevoziće putnike ka Tivtu svake srede i nedelje.

Rukovodilac službe zemaljškog opsluživanja na Aerodromu Morava Kraljevo Božidar Studović istakao je ovom prilikom veliki značaj uspostavljanja još jedne nove linije Er Srbije do Tivta i podsetio da je Er Srbija juce obnovila i let do Soluna.

„Danas je veliki dan za Aerodrom Morava Kraljevo sa koga poleće prvi avion Er Srbije za Tivat. Veoma smo zadovoljni što putnicima iz Zapadne Srbije i Šumadije možemo da omogućimo direktne sezonske letove tokom ovog leta ka Tivtu i Solunu. Er Srbija je za sada naš jedini partner sa kojima intezivno radimo i razvijamo naš aerodrom, ove godine u ponudi su čak tri destinacije (Istanbul, Tivat, Solun)“, rekao je Studović.

Izrazio je nadu da će i druge avio-kompanije uskoro poleteti sa aerodroma Morava.

Avioni Er Srbije tipa ATR 72 prevoziće svake srede i petka putnike na relaciji Kraljevo – Tivat odnosno svakog utorka i subote na liniji Kraljevo – Solun.

(Tanjug)

