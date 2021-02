Uzakrota: Beograd druga najbolja turistička destinacija

BEOGRAD – Beograd je na takmičenju „Najbolje u turizmu“ (Uzakrota Best of the year), koje organizuje poznati brend Uzakrota, zauzeo drugo mesto u kategoriji za najbolju turističku destinaciju, saopštila je Turistička organizacija Beograda.

Najviše glasova u toj kategoriji dobio je turski grad Izmir, dok se na trećem mestu, posle Beograda, našao Njujork.

„Činjenica da je Beograd, po izboru onih koji su glasali na portalu ‘Uzakrota’ u kategoriji vodećih svetskih gradova – turističkih destinacija na drugom mestu, odmah iza Izmira u Turskoj, ali ispred Njujorka, govori da gledano na naš region ili još šire na Evropu, Beograd ima veliki ugled i značaj kao jedan od lidera za takozvani kratki gradski odmor“, kazao je direktor Turističke organizacije Beograd Miodrag Popović.

On je dodao da su Beograd i Srbija pokazali da u doba svetske krize izazvane pandemijom, ozbiljnost i spremnost da se poštuju mere, kao i trenutni proces imunizacije stanovništva, ulivaju poverenje kod potencijalnih gostiju iz zemlje.

„Naše promotivne aktivnosti dovele su do toga da se o tome dovoljno zna, ali i da se Beograd prikaže kao dinamičan i primamljiv grad sa atrakcijama, sadržajima i ambijentalnim celinama koje može da ponudi čak i u doba korone“, rekao je Popović, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

