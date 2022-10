Vasić: Nadamo se da je inflacija dostigla pik

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić izjavio je danas da se sa postepenim podizanjem referentne kamatne stope očekuje da inflacija dođe do pika i izrazio nadu da je u prošlom mesecu bio dostinug maksimum.

„Hajde da vidimo kako će izgledati oktobar, a onda nadamo se da će krajem godine inflacija krenuti na dole“, rekao je Vasić za K1.

Narodna banka Srbije prošle sedmice po sedmi put podigla referentnu kamatnu stopu.

Evropska međubankarska stopa evribor drastično je porasla, što je dovelo do povećanja rata kredita, kao i bankarskih usluga generalno.

„Podizanje referentne kamatne stope je lek koji se koristi kada dođe do inflacije. To je tako kod nas, u Americi, u EU… Ceo svet je poljuljan i jedan od načina da zaustavite inflaciju jeste da smanjite količinu novca koja je u opticaju. A kako ćete to učiniti, tako što ćete smanjiti količinu novca ili povećati kamatnu stopu“, naveo je Vasić.

On je napomenuo da je današnja stopa evribor na nivou kakvom je bila 2015. godine.

„Mi smo imali vrednost evribora 2015. godine upravo kao što je danas. U ekonomiji je to tako, idete malo nagore, pa malo nadole, to su ti ciklusi i onaj ko je uzeo kredit te 2015. godine, on je imao evribor kao danas. A onda je bio negativan i svi mi koji imamo kredite smo ‘jahali’ na tom talasu povoljnosti i uštedeli smo od par stotina do par hiljada evra, u zavisnosti od toga da li smo uzeli manji ili veći kredit“, naveo je Vasić.

Kamata na štednju je porasla poslednjih nekoliko meseci, a Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača Efektiva je rekao za K1 da taj uticaj na smanjenje inflacije nema očekivani efekat u praksi.

„Na primer, jogurt koji je bio 210 dinara, jutros je bio 230 dinara. Dakle građani svakodnevno osećaju posledice te inflacije, ne vidimo da ona usporava. S jedne strane, moramo iz kućnog budžeta da izdvajamo više novca za hranu, hemiju i slične potrepštine… S druge strane, građani koji imaju kredite, moraju više novca da daju bankama. I onda dolazimo do toga da je štednja sve manje moguća, jer više novca moramo da izdvajamo za redovne stvari“, rekao je Gavrilović.

Vasić je rekao da je ideja da se smanji inflacija, ali da se ne zaustavi proizvodnja.

(Tanjug)

