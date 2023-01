Vasić: Stabilan kurs – sidro naše ekonomije

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić kaže da se očekuje da će u ovoj godini ekonomska situacija u našoj zemlji biti stabilna i dodaje da priliv stranih direktnih investicija, izvoz raznih industrija i priliv od turizma daju uporište da deviznog novca ima dovoljno i da neće biti pritiska na dinar.

„To je sidro naše ekonomije – stabilan kurs, jedna predvidivost i mislim da će tako ostati i u ovoj godini“, rekao je Vasić gostujući na RTS-u.

Naveo je da se u Srbiji beleži rast privredne aktivnosti i dodao da je poslednjih desetak godina više nego udvostručen društveni proizvod naše zemlje, te da je stopa nezaposlenosti sa 18, 20 odsto smanjena na osam odsto.

„Ljudi kada se zaposle dobiju redovna primanja, imaju mogućnost da uzmu kredit i da zadovolje svoju potrebu, što je prirodno i ekonomski opravdano“, rekao je Vasić.

On je kao odličnu ocenio meru Narodne banke Srbije o produženju roka za otplatu kredita klijentima koji osete da ne mogu da ih vraćaju.

„To je odlična mera koja daje okvir bankama da mogu da izađu u susret klijentima. Može klijent to da inicira ukoliko oseća potrebu da ne može redovno da izvrši svoje mesečne obaveze prema banci, a sa druge strane može i banka da se javi klijentu ukoliko to primeti, naravno uz saglasnost obe strane. To je preventivna mera“, rekao je Vasić.

Naveo je da se očekuje da će u ovoj godini ekonomska situacija u Srbiji biti stabilna i da će BDP biti povećan za oko dva odsto.

„Imamo priliv stranih direktnih investicija u prošloj godini 4,4 milijarde, zatim izvoz IT industrije od skoro 2,6 milijardi, kao i priliv od turizma od 1,7 milijardi evra za prvih 10 meseci tako da su to pokazatelji koji nam daju mogućnost da bi mogao društveni proizvod da bude dva odsto“, rekao je Vasić i dodao da je to dobro za sve nas.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.