Vasić: Zaustavljanje inflacije do kraja godine ili početkom 2023.

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić izjavio je danas da se očekuje zaustavljanje inflacije u Srbiji do kraja godine ili početkom naredne, nakon čega bi krenula silaznom putanjom i do 2024. se vratila u granice cilja od oko tri odsto, kao i da za to već ima naznaka.

„Zavisi od mnogih faktora, mada već vidimo neke signale. ‘Svetlo na kraju tunela’ je Amerika koja je zaustavila inflaciju i spušta se. Restriktivna monetarna politika, manje novca u opticaju, učinila je da novac bude skuplji i da građani manje troše, i na taj način da se uspori i zakoči inflacija“, rekao je Vasić za Tanjug.

On je dodao da se slična situacija dešava i u Evropskoj uniji, pa odatle dolaze i očekivanja da se zaustavljanje i pad inflacije, koja je sada 15 odsto međugodišnje, desi i kod nas.

„U EU, prvi put posle 17 meseci inflacija se zaustavlja i očekuje se da krene na dole, ona je tu negde u proseku oko 10, tačnije 10,1 odsto i to očekujemo da se desi i kod nas“, rekao je Vasić.

Nove mere koje je Narodna banka Srbije uvela kako bi se zbog povećanja kamatne stope, građanima sa varijabilnom kamatom olakšalo otplaćivanje kredita, a koje se tiču produženja roka otplate, Vasić ocenjuje kao dobre, i za banke i za građane.

„Nekome je mnogo i 10 i 20 evra više za ratu. Ovo je jedna od mera koja bi trebalo da im pomogne. Produžetak vremenskog roka otplate postojećih kredita za potrošačke je tri godine, a za stambene do pet godina“, ističe Vasić.

Što se tiče bankarskog sistema, dodaje Vasić, ovo je takođe odlična mera jer, kako je rekao, upravo banke jesu kreditno depozitne institucije.

„Građani izvršavaju svoje obazveze na ovaj način, jer im se smanjuje rata, oni nastavljaju da izvršavaju svoje obaveze, a to je za banke dobro“, objasnio je Vasić.

On je istakao uverenje da će svaka banka izaći u susret građanima i da nije precizno definisano koji su kriterijumi da građani ostvare to pravo.

„Ukoliko osećate i imate potrebu obratite se banci, to je zapravo dvosmerna ulica, možete vi kao klijent da inicirate da vam se produži vremenski period otplate, a sa druge strane može banka da vidi da vi imate neki problem u redovnosti plaćanja i da vam ponudi ovu opciju“, ocenio je Vasić u izjavi za Tanjug.

NBS je na sednici Izvršnog odbora donela odluku o usvajanju dva propisa, odnosno uvođenju mera koje će onim građanima, koji zbog porasta kamatnih stopa strahuju da neće moći redovno da izmiruju rate kredita, dati mogućnost da od banaka traže produžetak roka otplate.

Kroz restrukturiranje kredita, banke će moći klijentima da odobre novi rok otplate koji će za keš i potrošačke kredite morati da bude kraći od devet godina, a za auto-kredite kraći od 11 godina, što je rok za tri godine duži od maksimalno dozvoljenog zakonskog rešenja.

Što se tiče stambenih kredita, dužnici će moći da rok otplate produže za pet godina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.