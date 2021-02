Vasić: Zbog oscilacija vrednosti oprez sa kriptovalutama

BEOGRAD – Iza elektronskih valuta, kriptovaluta od kojih je najpoznatija bitkoin, ne stoji monetarna vlast i država i to je znak svima koji ulaze u trgovinu njima da budu veoma oprezni, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

On za Tanjug navodi da će vreme pokazati kako će centalne banke reagovati na omasovljenje takvog proizvoda, ali je za građane važno da znaju da upuštanjem u trgovinu virtuelnim valutama preuzimaju veliki rizik.

„Rizik se ogleda u tome što su njihove vrednosti nestabilne i menjaju se iz dana u dan, a to može da prouzrokuje velike finansijske gubitke“, objašnjava Vasić.

Prema njegovim rečima, kriptovalute bi se sada mogle smatrati nekom vrstom paravaluta i da je za očekivati da kako se bude javljalo više njih i transakcije njima budu veće, da će monetarne vlasti voditi računa o zaštiti građana od rizika koji uzrokuje oscilacija njihove vrednosti.

Kada je reč o dilemi da li će kriptovalute jednom ipak steći pravo građanstva i postati sredstvo plaćanja, sagovornik Tanjuga kaže da je to sada teško reći.

„Videćemo. I Evropska unija je u jednom trenutku najavila da će možda izaći sa elektronskim evrom. Da li je to pandan kriptovalutama ne znam, ali videćemo, vreme će pokazati“.

Da je oprez sa trgovinom kriptovalutama neophodan više puta je ukazivala i Narodna banka Srbije (NBS).

Iz centralne banke naglašavaju da bitkoin i druge virtuelne valute nisu zakonsko sredstvo plaćanja i da ova banka niti drugi organi javne vlasti ne garantuju za njihovu vrednost.

NBS posebno ističe varijabilnu vrednost ovih valuta, te da ovde nije reč o valuti iza koje stoji i za koju garantuje centralna monetarna vlast, već o vrsti privatne digitalne imovine.

Takođe i da virtuelne valute nemaju status valute, niti zakonskog sredstva plaćanja.

(Tanjug)

