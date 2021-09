Većina bivših radnika Geoksa iz Vranja i dalje bez posla

Bivša radnica italijanske kompanije Geoks u Vranju Jelena Jovović Ristić kazala je da je ogromna većina tekstilaca koji su radili u toj modnoj konfekciji i dalje bez posla i da od obećanja da će do 15. septembra svima biti rešeno pitanje zaposlenja za sada nema ništa.

Jovović Ristić je agenciji Beta kazala da je od 1.250 ljudi koji su pre dva meseca ostali bez posla, uhlebljenje našlo svega njih 120 i to u fabrici auto-delova u Vladičinom Hanu.

Italijanska kompanija Geoks je krajem jula zatvorila fabriku u Vranju, ostavivši 1.250 ljudi bez posla, iako je pre samo pet i po godina ta investicija državu Srbiju i Grad Vranje koštala ukupno oko 18 miliona evra.

Nakon zatvaranja fabrike, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će do 15. septembra biti rešeno pitanje zaposlenja za sve radnike i da će im on to lično saopštiti u Vranju.

„Videćemo da li će biti nešto od predsednikovog obećanja“, rekla je Jovović Ristić.

Bivši zamenik gradonačelnika Vranja Dragoljub Stevanović rekao je Beti da Vučićevo obećanje niko u Vranju nije shvatio za ozbiljnim.

„Većina radnika je bez posla. Snalaze se radeći privremene poslove. Mnogi još troše novac koji su dobili od države u visini od 50.000 dinara. Vučićev običaj je da pljune i da zalepi rešenje koje nije ostvarljivo. Njega niko ne sme da drži za reč. Niko od radnika nije ni očekivao da će se Vučić danas pojaviti u Vranju s rešenjem tog problema“, naglasio je bivši gradonačelnik Vranja.

Stevanović je rekao da je Geoks pre Vranja zatvorio svoju fabriku u Rumuniji sa 460 radnika, i da se moglo očekivati da će isto uraditi i u Srbiji.

„Geoks je, prema ugovoru o subvencionisanju, imao obavezu da održi proizvodnju najmanje pet godina. Oni su to ispoštovali i otišli“, objasnio je Stevanović.

Dodao je da trenutno ne postoje šanse da većina bivših tekstilaca pronadje posao i da mnogi od njih planiraju odlazak u inostranstvo.

„U Vranju je toliko beznadje da odlaze čak i advokati, koji zatvaraju svoje kancelarije da bi u Sloveniji radili kao fizički radnici“, istakao je Stevanović.

Predsednica Asocijacijacije nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić potvrdila je Beti da radnicima Geoksa nije rešeno pitanje zaposlenja.

„Ogromna većina radnika nije zbrinuta. Sve što predsednik Vučić obeća to se po pravilu ne desi. Vučić je obećao da će njih nekoliko stotina biti zaposleno u Vladičinom Hanu, u fabrici za proizvodnju auto-delova, ali bivši radnici Geoksa su tekstilci koji ne znaju da rade poslove u auto-industriji“, kazala je Savić.

(Beta)

